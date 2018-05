Consumi : Coldiretti - olio di oliva conquista il mondo - +49% in 25 anni - 4 - : AdnKronos, Ci sono dunque le condizioni per crescere e conquistare i mercati ma sotto accusa è il rischio evidente che olio straniero venga 'spacciato' come italiano, infatti sulle bottiglie di ...

Consumi : Coldiretti - olio di oliva conquista il mondo - +49% in 25 anni (2) : (AdnKronos) – In Italia, spiega la Coldiretti sulla base di un’indagine Ismea, 9 famiglie su 10 consumano olio d’oliva tutti i giorni secondo uno stile alimentare fondato sulla dieta mediterranea che ha consentito al Belpaese di conquistare primati mondiali di longevità: tanto che la speranza di vita degli italiani è salita a 82,8 anni, 85 per le donne e 80,6 per gli uomini.In Giappone i Consumi sono aumentati di 8 volte ...

Consumi : Coldiretti - olio di oliva conquista il mondo - +49% in 25 anni (3) : (AdnKronos) – In Italia a fronte di una produzione di 370 mln di chili si ha un’importazione che ha superato i 500 mln di chili, rileva la Coldiretti su dati Istat, con i 2/3 in arrivo dalla Spagna che è anche il primo produttore mondiale con un miliardo di chili. A pesare è ora anche l’ondata di maltempo del 2018 con almeno 25 mln di piante di ulivo danneggiate dalla Puglia all’Umbria, dall’Abruzzo sino al Lazio ...

Consumi : Coldiretti - olio di oliva conquista il mondo - +49% in 25 anni (4) : (AdnKronos) – Ci sono dunque le condizioni per crescere e conquistare i mercati ma sotto accusa è il rischio evidente che olio straniero venga ‘spacciato” come italiano, infatti sulle bottiglie di extravergine ottenute da olive straniere in vendita nei supermercati, spiega la Coldiretti, è quasi impossibile, nella stragrande maggioranza dei casi, leggere le scritte ‘miscele di oli di oliva comunitari’, ...

Gelato - Coldiretti : con il caldo Consumi cresciuti del 30 per cento : ' La produzione del Gelato nel mondo ha oltre 500 anni di storia - continua la Coldiretti - con le prime notizie che risalgono alla metà del XVI secolo nella corte medicea di Firenze con l'...