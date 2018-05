Confalonieri | Renzi erede di Silvio Endorsement per il Nazareno 2018 Le parole di Mr

"Io - Salvini e Renzi..." I voti di Confalonieri ai "Mattei" della politica : Mediaset salva grazie all'ingresso in politica ... 'Ma va, l'azienda sotto attacco da tutte le parti si è salvata grazie all'ingresso in Borsa, ovvio il conflitto di interessi c'è, ma abbiamo sempre ...

Fedele Confalonieri lancia Matteo Renzi come erede di Silvio Berlusconi : La missione era difficile. E per il momento può dirsi fallita. Convincere esponenti di altri gruppi a sostenere un governo di centrodestra. Al momento non si registrano esodi di massa. Non sono più ...