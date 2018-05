Conclusa visita di Schneider-Ammann in zona Mercosur

Schneider-Ammann : Conclusa visita Sudamerica : Con una visita a una fattoria specializzata nella selezione della razza bovina, Johann Scheider-Ammann ha concluso sabato il suo periplo in quattro...

Marina Militare : Conclusa la visita di lavoro in Pakistan del Capo di Stato Maggiore [GALLERY] : Oggi 10 marzo 2018, il Capo di Stato Maggiore della Marina, Ammiraglio di squadra Valter Girardelli, ha concluso una visita di lavoro in Pakistan ricca di incontri, ad Islamabad e Karachi, con le istituzioni, le autorità locali e i vertici delle Forze Armate che ha permesso di approfondire tematiche legate alla cooperazione tra i due Paesi. In particolare l’Ammiraglio Girardelli ha avuto modo di incontrare e confrontarsi con il Capo di ...