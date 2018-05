Concerto del Musi' trio in occasione dell' anteprima di Santa Barbara nel Mondo

Scaletta del Concerto di Niall Horan a Bologna per il Flicker World Tour 2018 : orari e ultimi biglietti disponibili : Questa sera finalmente il primo concerto di Niall Horan a Bologna, attualmente in Tournée con il Flicker World Tour 2018. Il cantante irlandese è pronto alla conquista dell'Italia con due show esclusivi: domenica 6 maggio Niall si esibirà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, mentre lunedì 7 maggio sarà al Forum di Assago a Milano. Niall Horan a Bologna presenterà per la prima volta dal vivo senza gli One Direction il disco di debutto ...

Aversa - Concerto benefico per il 'Sagliano' : iniziativa del Distretto Turistico - : Il presidente Spezzaferri, intende, con l'occasione, aprirsi al mondo dell'associazionismo Aversano in modo da sviluppare quella rete di collaborazioni necessarie al buon esito di tali iniziative, ...

Luca Carboni e Mario Biondi ospiti del Concerto di Dodi Battaglia : ecco i tanti eventi dell'estate di Bellaria : DIVERTIMENTO ON THE BEACH Alla stagione del Beky Bay, polo di divertimento e sede si spettacoli che sorge direttamente sulla spiaggia di Igea Marina, si aggiunge l'altra esclusiva struttura 'on the ...

Per il Tof - Concerto del sassofonista Devroop con l'Orchestra Traetta : Il coro di voci bianche "Caffarelli", che deve il nome al famoso cantante bitontino star del mondo operistico settecentesco, è stato protagonista di numerosi ed impegnativi spettacoli oltre al Cd "...

Liberato - “Intostreet” e “Je te voglio bene assaje”/ Video - confermato il Concerto del 9 maggio : Liberato, “Intostreet” è il nuovo singolo: Video, dopo "Tu t’è Scurdat e me" esce il sequel; a distanza di 24 ore arriva il nuovo brano “Je te voglio bene assaje”.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 19:05:00 GMT)

Entusiasmo corale per il Concerto del Global Chorus nel giorno della Liberazione : Costruire momenti che hanno un significato sociale, etico, culturale e umano per abitare il presente con una visione e una

U2 - tour dagli Usa all’Italia/ Scaletta primo Concerto dell'eXPERIENCE+iNNOCENCE : ieri esordio a Tulsa : La band irlandese ha cominciato ieri sera da Tulsa negli Stati Uniti il loro nuovo tour che li porterà a ottobre in Italia per quattro date al Forum di Assago(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 16:38:00 GMT)

AMBRA ANGIOLINI - MAGLIA DA 300 EURO AL Concerto del PRIMO MAGGIO/ Il popolo dei social si spacca ma lei... : AMBRA ANGIOLINI e il maglione da 400 EURO al CONCERTOne: “L'Italia è allo sbando e ci preoccupiamo di questo?”, critiche per la scelta di look dell'attrice romana.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 13:54:00 GMT)

Ambra Angiolini - la conduttrice devolve in beneficenza il cachet del Concertone (ma la rete parla solo del suo maglione firmato) : Qualsiasi cosa faccia, Ambra Angiolini finisce nel vortice delle polemiche. L’ultima: Ambra è stata messa alla gogna per essersi presentata sul palco del Concertone del Primo Maggio di Roma, quello organizzato dai tre sindacati confederati italiani nel giorno della Festa dei Lavoratori, con un maglione firmato, neanche suo. Circa 350 euro di capo, realizzato dalla stilista dalla Alberta Ferretti, possono fare sì rumore. Peccato che nessuno ...

Ambra Angiolini : maglia da 300 euro al Concerto del primo maggio/ “Ci piaci come allora…” il sostegno dei fan : Ambra Angiolini e il maglione da 400 euro al concertone: “L'Italia è allo sbando e ci preoccupiamo di questo?”, critiche per la scelta di look dell'attrice romana.(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 12:01:00 GMT)

Ambra Angiolini sul palco del Concertone con un maglione da circa 400 euro : la polemica su Twitter : “Ma Ambra al Concertone del primo maggio con un maglione di Alberta Ferretti cosa rappresenta? Sicuramente non il primo maggio“. Questo è uno dei tanti tweet che ieri, durante il famoso Concertone, hanno sottolineato la scelta della conduttrice, Ambra Angiolini, di presentarsi sul palco con un maglione della stilista Alberta Ferretti. Costo, circa 350 euro. Inutile dire che forse, azzardiamo, anche tanti dei look sfoggiati dai ...

Il re del reggaeton arriva a Roma : Nicky Jam in Concerto il 25 maggio all'Ex Dogana : A pochi giorni dall'uscita, il videoclip ufficiale del brano, ha scalato le classifiche musicali di tutto il mondo, sia in Italia che all'estero. Ma "Equis" è solo un'anticipazione: Nicky Jam sta ...

Ambra è polemica per il suo maglione del Concertone del Primo Maggio : Ambra Angiolini finisce nel vortice della polemica su “Twitter” per il maglione indossato al concertone del Primo Maggio a Roma. La presentatrice si è presentata sul palco con un maglione color arcobaleno realizzato dalla stilista Alberta Ferretti. Il pubblico non ha gradito e ha rivolto la propria rabbia sui social accusandola di non «essere una vera comunista» e di non essere in linea con i principi che l’evento dedicato alla Festa dei ...

Le polemiche per il pullover da 325 euro di Ambra Angiolini : "Ecco i comunisti sul palco del Concertone" : Ambra Angiolini è apparsa sul palco del concertone del primo maggio con indosso un maglione di Alberta Ferretti del valore di circa 350 euro e i social hanno criticato la scelta. Molti utenti hanno commentato il capo su internet, accusandola di ipocrisia. "Ambra fa la morale con un maglione da 400 euro", si legge in uno dei commenti. "I grandi comunisti sul palco: Ambra col pullover Ferretti da 325 euro", aggiunge un altro. "Certo che ...