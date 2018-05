«Con le armi al Bataclan sarebbe stato diverso» Trump mima i terroristi Video Nucleare

Usa - Trump parla alla Convention della lobby delle armi attacca Londra : “C’è ospedale in zona di guerra” : Dopo la scia di omicidi avvenuti a Londra, alla convention della National Rifle Association, la potente lobby delle armi americana, Trump definisce uno degli ospedali della metropoli una ‘zona di guerra’. E mentre nella capitale del Regno Unito si consuma l’ultimo omicidio, avvenuto la scorsa notte, le reazioni alle parole del presidente degli Stati Uniti non si lasciano attendere. Ma Trump non fa infuriare solo Londra, visto che alla convention ...

Carmine Belli/ Vittima della giustizia - non un mostro : chi ha ucciso Serena MolliCone? (Io sono Innocente) : Carmine Belli, una Vittima della giustizia e non un mostro. Chi ha ucciso Serena Mollicone? La trasmissione ripercorre i passi con la ricostruzione dell'accusa. (Io sono Innocente)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 09:18:00 GMT)

Risparmiare sulle importazioni : Ots tra eConomicità e valorizzazione del territorio : I benefici che si possono riscontrare attraverso questo servizio import non riguardano il singolo cliente ma l'economia di un intero territorio . Oltre all'abbattimento di costi per le imprese ...

Trump alla lobby delle armi : “Difendiamo il seCondo emendamento” : Trump alla lobby delle armi: “Difendiamo il secondo emendamento” Il presidente ha insistito sugli insegnanti da addestrare e armare. Continua a leggere

La Corrida 2018 - Carlo Conti/ Diretta - esibizioni : applausi per Carmine Con Le Cicale (quarta puntata) : La Corrida di Carlo Conti quarta puntata: tornano le esibizioni dei dilettanti allo sbaraglio. Chi sarà il vincitore? Il pubblico protagonista tra balli e vallette improvvisate.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 22:02:00 GMT)

Con l’e-commerce risparmi di 157 euro per il primo anno di vita di un figlio : Tecnologia ed e-commerce possono aiutare ad affrontare il calo demografico che gli esperti indicano come uno dei mali di cui soffre l’Italia? Il portale di comparazione dei prezzi online idealo non si spinge a...

Hockey su pista - Semifinali Playoff 2018 : Gaston De Oro ribalta il Breganze Con una tripletta - la prima finalista è il Forte dei Marmi : Il Forte dei Marmi è la prima finalista dei Playoff scudetto 2018 di Hockey su pista. I toscani hanno inflitto un perentorio 3-1 in rimonta al Breganze, chiudendo la serie sul 3-0 e sancendo una schiacciante superiorità, dipesa anche dall’impegno dei veneti in Coppa Cers, con una vittoria che rivela la maturità e lo spessore tecnico del gruppo guidato da Bresciani, giunto alla quinta finale consecutiva. E pensare che il match sembrava ...

In Piemonte è in corso una vasta operazione di polizia Con arresti per estorsione - traffico di armi e traffico di droga : Da questa mattina nel sud del Piemonte, tra le città di Asti e Alba, è in corso una vasta operazione dei carabinieri per eseguire diversi ordini di custodia cautelare ordinati dal GIP di Torino nell’ambito di un’inchiesta sulla criminalità organizzata. The post In Piemonte è in corso una vasta operazione di polizia con arresti per estorsione, traffico di armi e traffico di droga appeared first on Il Post.

Spagna : Eta si dissolve - Consegnate armi : 18.20 L'Eta l'organizzazione armata indipendentista basca ha dichiarato lo scioglimento delle sue strutture con una lettera al quotidiano El Pais. La dissoluzione definitiva della organizzazione, che ha provocato con i suoi attentati più di 800 vittime, era stata preceduta l'anno scorso dalla consegna degli arsenali nascosti alla polizia spagnola, e da una lettera aperta ai parenti delle vittime dove l'Eta chiedeva loro scusa.

Call of Duty : Black Ops III riceve nuove armi e modalità Con Operation : Swarm : Se siete tra coloro ancora impegnati in Call of Duty: Black Ops III allora sorprendentemente avrete qualche nuovo contenuto con cui arricchire l'esperienza di gioco. Come riporta Dualshockers, lo sviluppatore Treyarch e l'editore Activision hanno rivelato Operation: Swarm per lo sparatutto in prima persona, che terrà impegnati i fan fino al reveal ufficiale di Black Ops 4 tra un paio di settimane.Prima di tutto, Operation: Swarm aggiunge una ...

GOLF IBRIDA VOLKSWAGEN/ Risparmi sui Consumi Con il mild hybrid diesel : La GOLF IBRIDA della VOLKSWAGEN arriverà nel 2019 e monterà un motore mild hybrid diesele da 48 V, che consentirà di avere consumi e prestazioni importanti(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 12:26:00 GMT)

Ermal Meta/ Dopo il successo di Assago - #NonAbbiamoArmi vuole Conquistare Roma (Concertone Primo Maggio 2018) : Ermal Meta sarà sul palco del Concertone del Primo Maggio 2018 Dopo lo strepitoso successo del concerto al Forum di Assago di Milano. La sua crociata pacifista incontra il pubblico di Roma(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 09:43:00 GMT)

INCHIESTA ALITALIA/ Altro che risparmi - la compagnia costa più che Con Etihad : Sono arrivati dei dati interessanti relativi ad ALITALIA. Elaborandoli e confrontandoli con il passato rivelano una realtà poco piacevole, spiega UGO ARRIGO(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 06:03:00 GMT)ALITALIA/ Ue e Lufthansa, un volo kamikaze per l'Italia, di G. GazzoliALITALIA/ Il grande enigma di un'azienda in crisi in un mercato in pieno boom, di U. Arrigo