Como Audio | gli speaker rétro con il futuro della musica dentro

SpeakEasy - lo speaker vintage di Como Audio con Assistente Google : Eleganti, potenti e versatili, gli speaker di Como Audio sono la risposta ideale per chi vuole avere tutta la musica sotto controllo, in un mix di tradizione e raffinatezza, sia in termini di design che di resa acustica. Il punto di forza è la capacità di gestire agevolmente qualsiasi sorgente sonora e di accedere in modo diretto a servizi come Spotify Connect, e di essere compatibile con prodotti come Amazon Echo Dot e Google Chromecast. Finora ...

SpeakEasy by Como Audio è un sistema Hi-Fi con Google Assistant : SpeakEasy by Como Audio è un nuovo sistema Hi-Fi che può contare su un design retrò e sull'integrazione con Google Assistant. Scopriamo le sue feature L'articolo SpeakEasy by Como Audio è un sistema Hi-Fi con Google Assistant proviene da TuttoAndroid.