' Come una specie di sorriso' | al Brancaccio Neri Marcorè canta Fabrizio De Andrè

Glarona - una Landsgemeinde lunga Come non mai : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Grande Fratello 15 - Luigi Favoloso Come una furia litiga con tutti. Prima attacca Aida per una pizza - poi Danilo : “Sei una piccola m****” : “Politicamente io faccio parte di un movimento in cui una cosa del genere è impensabile. Lei ha fatto una delle cose più gravi che potesse fare. Se noi continuiamo a fare così con la pizza, chi ci mette l’ananas, chi quello che vuole, è possibile che il mio pronipote vedrà la pizza solo con la marmellata “. A parlare così è Luigi Favoloso che la scorsa notte ha di nuovo attaccato Aida, come se non bastassero gli altri episodi ...

Come ha fatto una startup editoriale (italiana) a ottenere 10 milioni di dollari di investimenti : Freeda è un'eccezione al quadrato. Anzi, al cubo. Perché è una società editoriale che cresce mentre molte muoiono; perché è donna. E perché è una startup italiana capace di ottenere un round di investimento da 10 milioni di dollari. Cioè di una taglia che spesso manca nel nostro ecosistema. Il principale investitore è Alven Capital. Ma hanno partecipato anche U-Start e ...

Grande Fratello 2018 – Aida mette la marmellata sulla pizza e Luigi sclera : «E’ Come se vado a cagare in Spagna sulla Sagrada Familia». Poi Favoloso litiga con Danilo : «Sei una piccola merda» : GF15 - Aida Nizar Notte di liti furibonde al Grande Fratello 2018. E nel mirino, tanto per cambiare, è finita ancora una volta Aida Nizar, che ha messo la marmellata sulla pizza suscitando le ire di Luigi Favoloso. L’ex fidanzato di Nina Moric se l’è prima presa con lei e poi con Danilo Aquino, accusato di non prendere una posizione in merito alla spagnola. Non è la prima volta: Aida ama provocare e mettere in pratica strane ...

Grande Fratello 2018 – Aida mette la marmellata sulla pizza e Luigi sclera : «E’ Come se vado a cagare in Spagna sulla Sagrada Familia». Poi Favoloso litiga con Danilo : «Sei una piccola merda»- Video : GF15 - Aida Nizar Notte di liti furibonde al Grande Fratello 2018. E nel mirino, tanto per cambiare, è finita ancora una volta Aida Nizar, che ha messo la marmellata sulla pizza suscitando le ire di Luigi Favoloso. L’ex fidanzato di Nina Moric se l’è prima presa con lei e poi con Danilo Aquino, accusato di non prendere una posizione in merito alla spagnola. Non è la prima volta: Aida ama provocare e mettere in pratica strane ...

Come una finale. Davies all'ala al posto di Odiete : A dire la verità il fischietto padovano a Roma non aveva visto una chiara meta tecnica in favore dei rossoblù, un pareggio che poi nell'economia della classifica finale ha pesato. C'è da dire che la ...

“Aiuto - brucia tutto”. Orrore in cucina a Catanzaro : in piedi davanti ai fornelli - a preparare il pranzo Come ogni giorno - non si accorge che qualcosa non va. All’improvviso - la terribile scena. Una dinamica agghiacciante : Una tragedia assurda, agghiacciante, una dinamica da film dell’Orrore che ha scioccato un paese intero e gli utenti sui social, increduli di fronte a quanto accaduto nelle scorse ore in un’abitazione del rione Fortuna a Catanzaro, in Calabria. Qui una donna si trovava impegnata ai fornelli di casa come d’abitudine, intenta a prepararsi da mangiare, quando all’improvviso si è verificato un incidente choc. Dal ...

“Michelle - perdonami. Mi vergogno Come una ladra”. Belen ammette tutto. Dopo quello che è successo non può che scusarsi pubblicamente con la Hunziker. “Mi dispiace davvero tanto…” : “Voglio chiedere umilmente scusa a Michelle Hunziker”. Inizia così lo sfogo social di Belen Rodriguez, che in una Storia apparsa sul suo profilo Instagram si rivolge direttamente alla conduttrice e showgirl svizzera con cui ha condiviso il bancone di Striscia la Notizia. Ma che è successo? Cosa ha fatto l’argentina di così grave da scusarsi pubblicamente con la collega? Bisogna fare un passo indietro per capire il ...

'Bitcoin Come una moneta estera' : il Fisco tassa i guadagni da criptovalute : L'Agenzia delle entrate fornisce le indicazioni su come dichiarare i redditi da bitcoin e altre monete virtuali. Ma la manovra lascia alcuni interrogativi

Sesso e fantasia : tenere viva una relazione si può - ecco Come : E' bello, è innocuo e ci fa sentire allegri: si tratta di un mondo tutto nostro che non vogliamo venga condiviso con alcuno, tantomeno con il partner . Se anche non abbiamo sognato un tradimento , di ...

“Bitcoin Come una moneta estera” : il Fisco tassa i guadagni da criptovalute : Addio paradisi criptofiscali: anche per i bitcoin è venuto il tempo delle tasse, già dalla prossima dichiarazione dei redditi. A dirlo, dopo il grande “boh!” normativo degli ultimi anni, è stata la direzione regionale dell’Agenzia delle entrate della Lombardia, rispondendo alla domanda posta da un contribuente. Secondo il Fisco da ora in avanti i bitcoin vanno trattati alla stregua di una valuta estera che – come è noto – è ...

Belen chiede scusa alla Hunziker : 'Mi vergogno Come una ladra - andrò in terapia' : Belen Rodriguez pubblica una stories su Instagram per chiedere scusa a Michelle Hunziker per una cattiveria detto in un momento di rabbia. 'Voglio chiedere umilmente scusa a Michelle, perché in preda ...

Belen chiede scusa a Michelle Hunziker : «Mi vergogno Come una ladra - andrò in terapia» Video : Belen Rodriguez pubblica una stories si Instagram per chiedere scusa a Michelle Hunziker per una cattiveria detto in un momento di rabbia. "Voglio chiedere umilmente scusa a Michelle, perché in preda a un momento di nervosismo che ormai non riesco più a gestire ho detto una cattiveria colossale che non penso".-- Nei giorni scorsi la showgirl argentina ha avuto un duro scontro con alcuni paparazzi che la inseguivano, urlando: "Sono 15 anni ...

Belen Rodriguez chiede scusa a Michelle Hunziker : «Mi vergogno Come una ladra - andrò in terapia» Video : Belen Rodriguez pubblica una stories si Instagram per chiedere scusa a Michelle Hunziker per una cattiveria detto in un momento di rabbia. "Voglio chiedere umilmente scusa a Michelle,...