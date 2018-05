Coltiva marijuana nella falegnameria | arrestato 47enne

Ragusa - marijuana Coltivata tra i peperoni : 3 arresti a Vittoria : La Polizia di Stato arresta vittoriese titolare di azienda agricola e 2 suoi operai del Bangladesh, per coltivazione di marijuana. L’azienda produce

Milano : Coltiva marijuana in casa dei genitori - fermato giovane pusher (2) : (AdnKronos) - La perquisizione domiciliare a carico del 17enne ha portato al rinvenimento di una decina di dosi di marijuana già confezionata per la vendita, pari a oltre 100 grammi di droga, oltre all’occorrente per lo spaccio: due bilancini di precisione, bustine, tritura marijuana, denaro contant

Milano : Coltiva marijuana in casa dei genitori - fermato giovane pusher : Milano, 3 mag. (AdnKronos) - Aveva dato vita a un giro di spaccio di marijuana, allestendo un punto di produzione e confezionamento all'interno della casa dove viveva con i genitori. E' accaduto a Rho, comune alle porte di Milano, a un giovane di 17 anni che è stato fermato dalla polizia locale. L'o

Milano : Coltiva marijuana in casa dei genitori - fermato giovane pusher (2) : (AdnKronos) – La perquisizione domiciliare a carico del 17enne ha portato al rinvenimento di una decina di dosi di marijuana già confezionata per la vendita, pari a oltre 100 grammi di droga, oltre all’occorrente per lo spaccio: due bilancini di precisione, bustine, tritura marijuana, denaro contante, tre piantine di canapa indiana in fase di sviluppo e l’occorrente per la coltivazione probabilmente acquistato su internet. ...

Milano : Coltiva marijuana in casa dei genitori - fermato giovane pusher : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Aveva dato vita a un giro di spaccio di marijuana, allestendo un punto di produzione e confezionamento all’interno della casa dove viveva con i genitori. E’ accaduto a Rho, comune alle porte di Milano, a un giovane di 17 anni che è stato fermato dalla polizia locale.L’operazione è scatta dopo alcuni controlli avvenuti la scorsa settimana, prevalentemente nelle aree verdi del comune ...

Nel perimetro del campo Coltivavano pomodorino ma dentro c’erano 6 tonnellate di marijuana : La maxi piantagione di marijuana era mischiata tra i pomodorini per mimetizzarla con le coltivazioni vicine e non dare nell'occhio.Continua a leggere

Vittoria - 15 mila piante di marijuana Coltivate tra i pomodori : La Polizia di Stato arresta un uomo per coltivazione in serra di marijuana.Sequestrati 6.500 kg di marijuana e l’intera area delle serre di 3.500 mq.

Terni - arrestato 40enne : Coltivava marijuana in casa : Terni Ieri mattina, personale della sezione antidroga della locale Squadra Mobile, nel quadro dei servizi predisposti dal Questore di Terni finalizzati al contrasto delle attività di spaccio di ...

Droga in auto e in casa una serra per Coltivare marijuana : arrestato : Due dosi di marijuana nell'auto e in casa un'intera stanza dedicata alla coltivazione della Droga. Per questo motivo un ragazzo di 21 anni originario di Sutera, in provincia di Caltanissetta, è stato ...

Palermo : Coltivazione di marijuana - arrestato un giovane : Palermo, 21 apr. (AdnKronos) - I Carabinieri della Stazione di Baucina (Palermo) nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Palermo per la repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un 21enne originario di Sutera, centro dell’hinterland

Scoperta serra per la Coltivazione di marijuana - 48enne in manette : Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, hanno tratto in arresto un 48enne napoletano, già noto alle forze dell'ordine, residente a Casagiove nel casertano, ma di fatto domiciliato ...

Coltivava marijuana nell'orto - commerciante arrestato a Modica : Un commerciante di Modica, Emanuele Modica, 35 anni, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e coltivazione dello stesso. L'attività dei militari dell'Arma ...

Modica - Coltiva marijuana nell'orto di casa : arrestato 35enne : Un commerciante di 35 anni, Emanuele Modica, è stato arrestato dai carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e coltivazione.

Piante di marijuana Coltivate a Brindisi : 18 indagati : Brindisi - Ottantanove linee telefoniche intercettate prima di chiudere l'inchiesta chiamata Tuono sulla droga in arrivo dall'Albania e dalla Sicilia: la Procura ha notificato 18 avvisi di conclusione ...