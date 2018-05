Colpo al bancomat con sparatoria : Roma, 6 mag. – (AdnKronos) – Sventato Colpo ad un bancomat nel Chietino grazie all’intervento dei carabinieri. Una banda di cinque malviventi, tutti pugliesi, ha tentato di far esplodere un bancomat delle poste a Piane d’Archi in Val di Sangro. Quando i malviventi sono stati scoperti dai carabinieri di Chieti vi è stato un conflitto a fuoco nel quale uno dei criminali, tutti muniti di arma lunga, è stato ferito ad una ...

Al bancomat si accorge che mancano soldi sul conto e corre dai carabinieri per denunciare tutto. Ma è lì che arriva il ‘Colpo di grazia’ : altro che carta clonata - la scoperta è tremenda per davvero. E il ‘furto’ passa decisamente in secondo piano : Per la serie brutte, anzi bruttissime, sorprese: vai al bancomat e ti accorgi che mancano dei soldi. Calma. Va mantenuta la calma. In questi casi, dopo il giusto choc iniziale, perché a nessuno fa piacere di veder sparire i propri risparmi, si avverte subito la banca telefonando all’apposito numero verde che nella maggior parte dei casi è scritto a caratteri cubitali su ogni bancomat per velocizzare la pratica e si procede così al blocco ...