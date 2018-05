COLONY - Recensione 3x01 Maquis

lostinaflashforward

(Di domenica 6 maggio 2018) Cari lettori, si riparte con la terza stagione dicon un prologo estremamente accattivante, che ci ricorda che il pericolo è sempre in agguato, almeno per i nostri eroi. Il titolo dell'episodio è "" (parola che i trekkiani conoscono bene), trattasi del nome dato a una frangia della Resistenza francese che era solita nascondersi sulle montagne per sabotare i piani dei nazisti, calzando davvero a pennello con la condizione dei protagonisti. Diretto da Tim Southam (nuovo produttore della serie, che ha già curato per essa In From The Cold, Company Man e Free Radicals) e scritto dai produttori Ryan J.Condal e Wes Tooke, questo episodio ci mostra che cosa è accaduto ai Bowman e a Snyder dopo aver lasciato Los Angeles, nel loro tentativo di condurre una vita normale.-Un giorno come gli altri: L'episodio si apre sei mesi dopo la fuga da Los Angeles e vediamo uno scenario ...