Coldiretti | l’olio d’oliva conquista il mondo | +49% in 25 anni

(Di domenica 6 maggio 2018) Crescita record dei consumi mondiali di olionelche in una sola generazione hanno fatto un balzo di quasi il 49% negli ultimi 25cambiando la dieta dei cittadini in molti Paesi, dal Giappone al Brasile, dalla Russia agli Stati Uniti, dalla Gran Bretagna alla Germania, sulla scia del successo della Dieta Mediterranea dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. È quanto emerge dall’analisi disugli ultimi dati del Consiglio Oleicolo Internazionale (Coi) che confermano il successo delle stile alimentare Made in Italy nelin occasione di Cibus, il Salone internazionale dell’alimentazione Nelsono stati consumati nel 2017 complessivamente 2,95 miliardi di chili, la metà dei quali nei Paesi dell’Unione Europea con la vetta della classificata dall’Italia con 557 milioni di chili, seguita dalla Spagna con 470 milioni di chili. Ma sul ...