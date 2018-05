Classifica Motogp Il Mondiale Piloti in vista del Gp di Spagna 2018 Jerez

MotoGP - Griglia di partenza GP Spagna 2018 : risultato e Classifica delle qualifiche : Le qualifiche del GP di Spagna 2018 sono state estremamente scoppiettanti e avvincenti. Si preannuncia una gara avvincente e appassionante sul circuito di Jerez de la Frontera che domani ospiterà la quarta tappa del Mondiale MotoGP. Tutti i big della vigilia non hanno deluso le aspettative: Marc Marquez, Andrea Dovizioso, Valentino Rossi e compagnia hanno risposto presente. Di seguito la Griglia di partenza del GP di Spagna 2018, tutti i ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Classifica e risultati FP3 - i qualificati alla Q2. Marquez in testa - Valentino Rossi settimo - Andrea Dovizioso 11° : Marc Marquez ha ottenuto il miglior tempo nel terzo turno di prove libere del GP di Spagna 2018, quarta tappa del Mondiale MotoGP. L’iridato della Honda ha stampato un ottimo 1:37.702 con il quale ha distaccato di 2 decimi Cal Crtuchlow e il buon Andrea Iannone. Valentino Rossi settimo a sei decimi preceduto anche da Zarco, da un redivivo Lorenzo e da Miller. Top ten completata da Pedrosa, Petrucci e Rins. Andrea Dovizioso è soltanto ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultato e Classifica prove libere 2. Cal Crutchlow fulmine - quinto Marquez davanti a Dovizioso - nono Valentino Rossi : Si temeva l’arrivo della pioggia, invece la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna della MotoGP si è disputata senza alcun problema. Il più veloce di questo turno è risultato il britannico Cal Crutchlow (LCR Honda) che ha fermato i cronometri sul tempo di 1:38.614, staccando il padrone di casa, Dani Pedrosa (Honda) di appena 28 millesimi. I primi due della classifica confermano l’ottimo feeling tra la moto ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : Classifica combinata prove libere. Cal Crutchlow in testa - Dovizioso e Valentino Rossi nei dieci : Cal Crutchlow ha firmato il miglior tempo al termine dei due turni di prove libere del GP di Spagna, quarta tappa del Mondiale MotoGP. Il britannico della Honda ha chiuso in 1:38.614, 28 millesimi meglio di un rinato Dani Pedrosa ma subito dietro c sono Johann Zarco su Yamaha e Andrea Iannone su Suzuki, entrambi a 9 centesimi. Marc Marquez quinto a 2 decimi a causa di una caduta nel finale che gli ha impedito di migliorare. Andrea Dovizioso ...

MotoGP - GP Spagna 2018 : risultato e Classifica prove libere 1 : Andrea Dovizioso parte bene - ma Marquez è ad un soffio. Quarto Petrucci - sesto Rossi : Andrea Dovizioso (Ducati) impressiona nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna 2018 della MotoGP di Jerez de la Frontera. Il romagnolo, infatti, forza solamente in chiusura di turno, facendo segnare il miglior tempo assoluto in 1:39.268 nonostante problemi di traffico nella seconda parte del suo giro. Al secondo posto si classifica il leader della classifica mondiale, Marc Marquez (Honda) distante appena 7 millesimi, mentre ...

MotoGP - quanti soldi guadagnano i piloti? La Classifica degli stipendi. Jorge Lorenzo Paperone - Valentino Rossi si difende : Il Mondiale MotoGP 2018 è appena iniziato, la stagione sta per entrare nel vivo, Andrea Dovizioso e Marc Marquez sembrano essere i due grandi contendenti per il titolo iridato ma anche Valentino Rossi e Maverick Vinales possono lottare fino in fondo per il traguardo più ambito. I piloti della MotoGP, quantomeno i top rider, sono tra gli sportivi più ricchi al mondo. I guadagni sono sempre estremamente interessanti, tenendo in considerazione ...

MotoGP - Mondiale 2018 : una Classifica equilibrata…solo in apparenza. Marc Marquez può scappare via : Il terzo round del Mondiale 2018 di MotoGP è andato in archivio ed il risultato non è affatto inaspettato. Ad Austin (Stati Uniti) doveva essere Marc Marquez a fare la voce grossa e così è stato: sesto successo in altrettanti appuntamenti disputati su questo circuito a suggello di una superiorità che conferma il nickname di “Capitan America”. Dal 2013 al 2018, Marquez ha saputo solo vincere e l’esito della corsa di ieri, ad ...

Motogp Austin 2018 - vince ancora Marquez. Classifica aggiornata : E' il sesto trionfo di fila negli Usa. Secondo Vinales, primo podio di Iannone con la Suzuki. Quarto Rossi, poi Dovizioso Motogp Austin 2018, Marquez perde la pole. La griglia di partenza Motogp ...

