Classifica generale Giro d’Italia 2018 | Rohan Dennis conserva la maglia rosa | Fabio Aru

Classifica generale Giro d’Italia 2018 : Tom Dumoulin in maglia rosa per 2 secondi. Fabio Aru a 50? - benissimo Pozzovivo e Formolo : Si riparte da dove ci si era lasciati: Tom Dumoulin dopo Milano 2017, dove ha conquistato il Trofeo Senza Fine, ricomincia ancora in maglia rosa al Giro d’Italia 2018. L’olandese, con il dorsale numero 1, si aggiudica la prima tappa della Corsa rosa, la cronometro di Gerusalemme, e va a vestire nuovamente il simbolo del primato. Battuti l’australiano Rohan Dennis ed il belga Victor Campenaerts, che hanno chiuso con lo stesso ...

Giro d’Italia 2018 - gli outsider e le possibili sorprese per la Classifica generale : Chaves - che incognita! Formolo per confermarsi tra i grandi : Il Giro d’Italia ha un solo vincitore, certo. E tre posti sul podio. Questo, però, non vuol dire che tanti possano provare ad inserirsi per cogliere un piazzamento di prestigio tra i migliori cinque nella corsa rosa: da giovani emergenti fino ad esperti in cerca del grande risultato, passano per corridori che non stanno vivendo un momento facile della loro carriera a che comunque hanno la classe e il motore per poter dire la loro. ...

Giro d’Italia 2018 - gli outsider e le possibili sorprese per la Classifica generale : Chaves - che incognita! Formolo per confermarsi tra i grandi : Il Giro d’Italia ha un solo vincitore, certo. E tre posti sul podio. Questo, però, non vuol dire che tanti possano provare ad inserirsi per cogliere un piazzamento di prestigio tra i migliori cinque nella corsa rosa: da giovani emergenti fino ad esperti in cerca del grande risultato, passano per corridori che non stanno vivendo un momento facile della loro carriera a che comunque hanno la classe e il motore per poter dire la loro. ...

Giro d’Italia 2018 : la possibile sorpresa Louis Meintjes. Un sudafricano per la Classifica generale : “L’ultimo paio di mesi sono stati davvero alti e bassi in termini di allenamento. A volte mi sento bene, ma altre volte non è così bello, come se non fossi al top. Anche se non ho ottenuto i migliori risultati, mi sentivo abbastanza pronto per tutto. Ma devo ancora fare un passo in avanti per tornare nel gruppo di testa e prepararmi per il Giro” queste le parole di Louis Meintjes, sudafricano e capitano della Dimension Data, ...

Moto3 - GP Americhe 2018 : Classifica generale. Jorge Martin scalza Canet dalla prima posizione - poi cinque italiani : Jorge Martin vince anche ad Austin e si issa in prima posizione della classifica generale del Mondiale Moto3 2018. Il successo nel GP delle Americhe permette allo spagnolo di superare il connazionale Aron Canet, oggi fermo a quota 8 punti e di distanziarlo di 7 lunghezze. Dietro il duo iberico, ben cinque italiani. Terzo della graduatoria assoluta è il riminese Marco Bezzecchi che, dopo la vittoria in Argentina, conquista il suo secondo podio ...

Canottaggio - Memorial d’Aloja 2018 : l’Italia domina la Classifica generale! Tutti i risultati dell’ultima giornata : Cala il sipario sulla 32ma edizione del Memorial Paolo d’Aloja, che ha visto i migliori interpreti del Canottaggio azzurro gareggiare sul lago di Piediluco insieme a tante altre nazioni di vertice. l’Italia vince la classifica generale con 93 punti, imponendosi nettamente su Lituania, seconda a 27 punti, e Romania, terza a 21 punti. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati di questa ultima giornata di gare. Maschile Italia che occupa i primi ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Mirko Zanni argento nello strappo nella 69 kg - quinto l'azzurro nella Classifica generale : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Sollevamento pesi a Bucarest , Romania, : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. La gara avrà inizio alle ore 19.30 ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Mirko Zanni argento nello strappo nella 69 kg - quinto l’azzurro nella Classifica generale : Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata degli Europei di Sollevamento pesi a Bucarest (Romania). Un day-3 in cui si assegneranno i titoli continentali nella 58 kg femminile e nella 69 kg maschile. Fari puntati, in quest’ultima specialità, sul giovane Mirko Zanni che punta al podio. Sesto nella scorsa edizione, il giovane azzurro ha tutte le carte in regola per provare quantomeno ad inserirsi nella lotta per il podio ...

LIVE Sollevamento pesi - Europei 2018 in DIRETTA : Scarantino argento nei 58 kg alle spalle di Brachi nella Classifica generale. Oro per l’azzurro nello slancio : CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLA GARA FEMMINILE DEI 48 KG Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Europei 2018 di Sollevamento pesi (lunedì 26 marzo). Oggi incomincia la rassegna continentale a Bucarest (Romania) e l’Italia vuole subito fare sul serio: ci giochiamo delle carte importanti con Mirco Scarantino che vuole confermarsi campione e con le sorelle Jenny e Alessandra Pagliaro desiderose di lottare per il podio. Spazio ...

Classifica generale Coppa del Mondo biathlon 2018 : Makarainen e Fourcade conquistano la sfera di cristallo. Quinti Wierer e Hofer - sesta Vittozzi : Si è decisa nell’ultimo giro della stagione la Classifica generale finale in campo femminile, con la finlandese Kaisa Makarainen che ha avuto la meglio sulla slovacca Anastasiya Kuzmina. Premiata la costanza della veterana, che a 35 anni bissa il successo nella generale ottenuto nella stagione 2013/2014, in quella che potrebbe essere l’ultima gara della sua carriera. Quinta posizione finale per Dorothea Wierer a 681 punti, precedendo ...

LIVE Biathlon - Sprint femminile Tyumen in DIRETTA : Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer - sparare bene per podio e Classifica generale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint femminile di Tyumen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Ultima prova veloce della stagione, sulle nevi russe si assegnerà anche la Sfera di Cristallo di specialità e si potrebbe ipotecare anche quella generale. L’Italia si affida a Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer che possono puntare al podio: l’altoatesina è in lotta anche per il terzo posto in classifica ...

Speed skating - Coppa del Mondo 2018 : Italia seconda con la staffetta maschile a Minsk! Piazza d’onore nella Classifica generale : L’Italia ha conquistato il secondo posto con la staffetta maschile a Minsk (Bielorussia) dove si stanno disputando le Finali della Coppa del Mondo 2018 di Speed skating. Il nostro quartetto ha fermato il cronometro su 3:49.15, battuto dalla Norvegia (3:43.88) ma capace di fare meglio del Giappone (3:51.84). Il quartetto composto da Riccardo Bugari, Andrea Giovannini, Alessio Trentini e Michele Malfatti (assente Nicola Tumolero a causa ...

Classifica generale Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo lo slalom di Are. Sofia Goggia si gioca il terzo posto! : La Classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018 1 SHIFFRIN Mikaela USA 1773 2 HOLDENER Wendy SUI 1168 3 REBENSBURG Viktoria GER 977 4 Goggia Sofia ITA 958 5 VLHOVA Petra SVK ...

Classifica generale Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018 : la graduatoria dopo lo slalom di Are. Sofia Goggia si gioca il terzo posto! : Penultima gara della stagione della Coppa del Mondo femminile 2018 di sci alpino. La vittoria nello slalom di Are è andata a Mikaela Shiffrin, che ha vinto per la 12esima volta quest’anno, raggiungendo un totale di 1773 punti in Classifica generale. L’americana ha già vinto matematicamente la Sfera di Cristallo, così come la Coppa di specialità. Anche la svizzera Wendy Holdener è sicura di chiudere al secondo posto. Il terzo, invece, ...