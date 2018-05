Chievo Verona - Crotone 2-1 | il tabellino della partita

Il Chievo Verona ha esonerato l’allenatore Rolando Maran : Il Chievo Verona ha comunicato di aver esonerato l’allenatore Rolando Maran, in seguito alla sconfitta per 4 a 1 contro la Roma. Il suo posto verrà preso da Lorenzo D’Anna, ex giocatore e capitano della squadra, che lascerà il suo incarico The post Il Chievo Verona ha esonerato l’allenatore Rolando Maran appeared first on Il Post.

Video Gol Roma-Chievo Verona 4-1 : Highlights e Tabellino Serie A 28-04-2018 : Risultato Finale Roma-Chievo Verona 4-1: Cronaca e Video Gol Schick, Dzeko, El Shaarawy, Inglese 35° Giornata Serie A 28 Aprile 2018. Finisce con un perentorio 4-1 l’anticipo della 35° giornata della Serie A Roma-Chievo Verona. Nel primo tempo la Roma mostra subito i muscoli, seppur il primo brivido arrivi dalle fila dei veronesi. Al quinto minuto infatti, Castro calcia un tiro potentissimo che scheggia l’incrocio dei pali, ...

Probabili Formazioni Roma-Chievo Verona - Serie A 28-04-2018 : Sono passati tre giorni dalla terribile partita di Anfield, ma per la Roma è già tempo di scrollarsi di dosso le scorie della Champions per rituffarsi nella appassionante sfida al terzo posto, che la vedrà impegnata fino all’ultima giornata di campionato contro Lazio e Inter. Domani sera, allo Stadio Olimpico, Roma e Chievo Verona si affronta in una sfida carica di valore per entrambe le Formazioni. Il Chievo di Maran infatti è in piena ...

Chievo Verona-Inter 1-2 - le pagelle : Perisic il migliore - sorpresa nei peggiori Video : E' terminato poco fa il match tra #Chievo Verona ed #Inter, valido per la trentaquattresima giornata di campionato. Ad avere la meglio i nerazzurri per 2-1, grazie alle reti di Icardi e Perisic. La squadra di Spalletti, dunque, tiene il passo di Roma e Lazio che si trovano a 67 punti, salendo a 66 punti e restando in lotta per un piazzamento in Champions League. Il gol di Stepinski al 90' serve a poco per i gialloblu. La partita - Primo tempo ...

Video Gol Highlihgts Chievo Verona-Inter 1-2 : Tabellino Serie A 22-04-2018 : Risultato Finale Chievo Verona-Inter 1-2: Cronaca e Video Highlights Partita 34° Giornata Serie A 22 Aprile 2018. L’Inter viene da un’importante vittoria con il Cagliari, che ha visto tornare a segno Icardi e Peresic. E’ una squadra che ha subito solo una rete nelle ultime otto uscite. Ma sono evidenti i problemi in zona offensiva, soprattutto riguardo la costanza di rendimento. In giornate favorevoli nessun problema, ma ...

Chievo Verona-Inter - la conferenza stampa di Spalletti LIVE : Il 4-0 al Cagliari non deve essere solo un caso: l'Inter ha l'obbligo di continuare a vincere. Questa, per i nerazzurri, è la strada per arrivare alla qualificazione in Champions League, da ...

Probabili Formazioni Chievo Verona-Inter - 34° giornata Serie A 22/04/2018 : Vi presentiamo le Probabili Formazioni di Chievo Verona-Inter. il match, valido per la 34° giornata di Serie A è in programma domenica 22 aprile alle 15 allo stadio Bentegodi. L’Inter è sempre alla caccia di una qualificazione alla prossima Champions League. Per ora è quinta, distanziata appena un punto dal duo Roma-Lazio, appaiato al terzo posto. E’ reduce da una convincente vittoria in casa contro il Cagliari, ma soprattutto ...

Torino - esodo dei tifosi granata a Verona contro il Chievo : ...del Bentegodi - dove si spera di vedere un'invasione di tifosi granata vogliosi di dimenticare il precedente infausto col Verona di poche settimane fa - non va sbagliato per nessun motivo al mondo, ...

Il Napoli batte il Chievo al 92' - vincono Crotone e Verona : Roma, 8 apr. , askanews, Il Napoli vince all'ultimo respiro contro il Chievo e continua a coltivare i sogni scudetto. Al San Paolo finisce 2-1. Stepinski porta in vantaggio i clivensi. Poi Milik e ...

