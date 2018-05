Chievo-Crotone 2-1 | scontro salvezza deciso da Birsa e Stepinski

Il Crotone contro il Chievo riesce a complicare le cose : di Redazione Crotone24news.it Il Chievo batte il Crotone 2 a 1. Tra una settimana allo Scida la Lazio e per il Crotone corsa salvezza in salita. Avvio di partita con il Chievo che si spinge subito in ...

Chievo-Crotone 2-1 - il tabellino : Chievo-Crotone 2-1 , 1-0, MARCATORI : Birsa , CH, al 12' p.t.; Stepinski , CH, al 37', Tumminello , CR, al 48' s.t. CHIEVO , 4-3-2-1, : Sorrentino; Cacciatore , Bani dal 32' s.t., , Dainelli, Tomovic, ...

Serie A 36esima giornata pericolosa sconfitta del Crotone contro il Chievo davanti ad oltre tremila sostenitori. Salvezza a rischio : Chievo 2 Crotone 1 Marcatori: Birsa 12°, Stepinski 82°, Tumminello 94° Chievo (4-3-3): Sorrentino, Cacciatore (Bani), Tomovic, Dainelli, Gobbi,

Chievo-Crotone 2-1 - gol di Birsa - Stepinski e Tumminello : La qualità paga. Il Chievo ne ha decisamente più del Crotone e vince la partita , 2-1, più difficile, quella del debutto di Lorenzo D'Anna , abbracciato come un fratello dalla squadra alla fine, in ...

Chievo - Birsa : 'Crotone buona squadra - rispondiamo col giusto atteggiamento' : Valter Birsa , fantasista del Chievo, ha commentato così il momentaneo 1-0 contro il Crotone dopo il primo tempo ai microfoni di Sky Sport: 'Abbiamo giocato solo quarantacinque minuti, dobbiamo continuare così anche nel secondo tempo. Il Crotone è una buona squadra, noi dobbiamo rispondere col giusto atteggiamento e portare a casa ...

DIRETTA/ Chievo Crotone (risultato live 1-0) streaming video e tv : pressione crotonese : DIRETTA Chievo Crotone info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della sfida salvezza di Serie A per la 36^ giornata (oggi 6 maggio)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 15:28:00 GMT)

Chievo-Crotone 1-0 La Diretta Birsa apre le marcature : E' un vero e proprio spareggio salvezza quello del Bentegodi tra Chievo e Crotone, con la differenza che i padroni di casa, terzultimi e fermi a 31 punti dopo la secca sconfitta nella partita dell'...

Chievo-Crotone: Orario Diretta TV - Streaming - Formazioni: Dove vedere in tv o in Streaming la partita Chievo-Crotone. Orario, a che ora inizia, Diretta tv e Diretta Streaming della partita Chievo-Crotone Serie A. Chievo-Crotone Diretta Streaming live: dove, quando, a che ora, Formazioni Chievo-Crotone: Orario Diretta TV | Serie A Oggi 36 giornata Mancano 270′ alla fine del campionato e se in zona

diretta Chievo Crotone info Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della sfida salvezza di Serie A per la 36^ giornata (oggi 6 maggio)