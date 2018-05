Chiara Ferragni | compleanno in anticipo con mega festa

Chiara Ferragni festeggia i 31 anni a Los Angeles : torta con le amiche e disco con Fedez : Chiara Ferragni compirà 31 anni solo domani, ma ha già iniziato a festeggiare con un po' d'anticipo: la fashion blogger, infatti, ha festeggiato già con le amiche e con...

Chiara Ferragni - la videolettera di Riccardo Bocca | : L'imprenditrice e blogger italiana è tra le maggiori influencer al mondo nel campo della moda. A lei è stata chiesta collaborazione per portare a termine una missione importante

La videolettera di Riccardo Bocca a Chiara Ferragni - : L'imprenditrice e blogger italiana è tra le maggiori influencer al mondo nel campo della moda. A lei è stata chiesta collaborazione per portare a termine una missione importante

Chiara Ferragni e il nuovo look - le curve morbide da mamma dopo la nascita di Leone : Da poco mamma, Chiara Ferragni continua a dettare stile. La celebre fashion blogger ha da poco dato alla luce il piccolo Leone, nato dalla sua relazione con Fedez e dopo il parto ha ripreso la vita di tutti i giorni. Tappa immancabile per lei lo shopping con un look naturalmente ricercato. Chiara, sorpresa per le strade si Los Angeles da “Diva e donna” ha scelto una giacca di pelle nera corta in vita coordinata con stivali e borsa.--Le ...

Fedez e Chiara Ferragni parlano di Leone e della scelta del nome insolito : “È inusuale - gli piacerà tantissimo” : Fedez e Chiara Ferragni parlano di Leone ai fan: durante un video in diretta su Instagram, la coppia di neo-genitori ha parlato apertamente del piccolo Leone, nato un mese e mezzo fa. Leone è nato lo scorso 19 marzo a Los Angeles, proprio nello stesso ospedale in cui ha partorito Beyoncè, il Ceders Sinai. Il piccolo Leone, già ribattezzato come "Leo" e "Leoncino", è nato con circa tre settimane di anticipo rispetto al termine inizialmente ...

Amici 17 - video : Maria De Filippi scomoda Fedez e Chiara Ferragni per la questione auto tune di Biondo : Ad Amici 17 è arrivato il momento di affrontare la questione auto tune di Biondo ancora prima di iniziare la gara vera e propria e perdendo così la prima mezz’ora ma scomodando addirittura Fedez e Chiara Ferragni. Il rapper era stato annunciato tra gli ospiti della serata e in molti hanno pensato che proprio lui potesse prendere il posto di Ermal Meta assente questa sera per via del suo impegno all’Eurovision Song Contest ma in ...

Chiara FERRAGNI/ La blogger mostra la pancia dopo il parto : complimenti e critiche sui social : CHIARA FERRAGNI mostra la pancia un mese dopo la nascita di Leone. La blogger ha già ritrovato la sua forma fisica, ma il web si divide tra critiche e complimenti.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 10:05:00 GMT)

Chiara Ferragni - la foto della pancia scatena le fan : Tornare in forma in tempo record dopo il parto? Si può, soprattutto se ti chiami Chiara Ferragni. La top influencer ha deciso di condividere con i suoi 12 milioni di follower la soddisfazione di ...

Fedez svenuto in sala parto quando è nato Leone? Chiara Ferragni racconta come è andata : Fedez svenuto in sala parto quando è nato il figlio Leone? Chiara Ferragni racconta come è andata con il rapper Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, un paio di giorni fa ha compiuto il suo primo comple-mese. La mamma non ha mancato di festeggiare l’evento con i suoi milioni di fan. Ecco allora […] L'articolo Fedez svenuto in sala parto quando è nato Leone? Chiara Ferragni racconta come è andata proviene da Gossip e Tv.

Chiara Ferragni : «Leo è ufficialmente un americano» : «Qualcuno è ufficialmente americano», così scrive Chiara Ferragni sulle Instagram stories postando una foto in cui il piccolo Leo è immortalato accanto al suo passaporto americano nuovo fiammante. Chiara l’aveva spiegato ai suoi fan nell’intervista Instagram rilasciata qualche mese prima della nascita del piccolo: avrebbe partorito in America, a Los Angeles, per l’esattezza, per poter permettere al figlio suo e di Fedez di ...

Chiara Ferragni - la festa per il primo mese di Leo : Grande festa in casa Ferragni. Leone, detto Leoncino, ha spento – aiutato da mamma Chiara Ferragni – la candelina del primo mese. Tra le braccia dell’influencer, davanti a una torta personalizzata. Lui, però, a dare un’occhiata alle stories di Instagram ha preferito non interrompere il pisolino. In Rete anche le dediche dei genitori. LEGGI ANCHE Lo sfogo di Fedez: «Non si giudica un genitore da una foto sui ...

L’emozione di Fedez e Chiara Ferragni a un mese dalla nascita di Leone : “La nostra vita è cambiata” : Il primo mese da genitori di Fedez e Chiara Ferragni: proprio un mese fa, la coppia annunciava al mondo la nascita di Leone Lucia, il loro primogenito! Ormai già sotto i riflettori e gli occhi di milioni di followers per tutto il mondo, Leone è la "baby-star" più acclamata e amata della rete, tra chi stravede per il piccolo Leone e chi lo appella come "Royal Baby" italiano. Con tre settimane di anticipo, Leone Lucia Ferragni è nato nella ...

Chiara Ferragni e Gisele Bündchen : anima (e corpo) di Intimissimi : Ormai c’è chi aspetta le pubblicità di Intimissimi come si attende un regalo prezioso, viste le protagoniste sempre ammirate e bellissime. Non fa eccezione l’ultimo spot che il marchio veneto manderà in onda dal 9 al 19 maggio, che vedrà sul piccolo schermo due donne molto speciali: Chiara Ferragni e Gisele Bündchen. La über blogger italiana e la super top brasiliana sono state scelte come testimonial per la campagna Empowered Women. Un modo ...

Fedez e Chiara Ferragni non si sposano nella Cattedrale di Noto : avanza l’ipotesi del rito civile : Fedez e Chiara Ferragni non si sposano nella Cattedrale di Noto: al momento, infatti, non risulta alcuna prenotazione per la Cattedrale della cittadina. A farlo sapere è il vescovo di Noto Antonio Staglianò, che conferma di non aver ricevuta nessuna prenotazione in merito al matrimonio, che si celebrerà quest'estate. "Non risulta nessuna prenotazione in Cattedrale per le nozze di Fedez, per cui il suo matrimonio lo celebrerà eventualmente il ...