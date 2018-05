Champions | l' Inter non molla | Udinese travolta al Friuli 0-4

Lazio - Caceres : 'Champions? La cosa più bella del mondo'. Poi una frecciata all'Inter : Giocare in Champions è lca cosa più bella del mondo, ho avuto la fortuna di giocarla e vincerla, tanti anni fa. Sarebbe la cosa migliore per questo club, faremo di tutto per giocarla il prossimo anno'...

Udinese-Inter 0-4 : i nerazzurri stritolano i friulani e rivedono la zona Champions : Ranocchia la sblocca subito poi nel finale del primo tempo a segno Rafinha e Icardi. La squadra di Tudor rimane in 10 e arriva la quarta rete di Borja Valero

Una super Inter strapazza l’Udinese : Icardi e compagni credono ancora nella Champions [FOTO] : 1/16 Valter Parisotto/LaPresse ...

Ausilio : "Stupendo se Inter in Champions" : 'Abbiamo 4 punti di distacco dalla zona Champions, dobbiamo vincerle tutte e sperare che su altri campo succeda qualcosa. Abbiamo fatto un grandissimo lavoro, che potrebbe diventare stupendo se ...

Ausilio - stupendo se Inter in Champions : 'L'Inter deve dimenticare in fretta la gara con laJuventus ha detto ancora a Premium Sport il dirigentenerazzurro -, quel che c'era da dire l'abbiamo detto e comunquerimane la grande prestazione ...

Handanovic : 'Vinciamole tutte - non esiste una Champions senza Inter' : Il portiere dell'Inter Samir Handanovic ha parlato a Premium Sport a pochi minuti dalla partita contro l'Udinese: ' Dobbiamo dimenticare il risultato di sabato, ma dobbiamo fare la stessa prestazione . Anche noi crediamo alla Champions, tutto è possibile nel ...

Inter - Spalletti/ “Ecco la ricetta per la Champions - la Juventus è solo colpa mia” : Inter, Luciano Spalletti in conferenza stampa pre-Udinese: “Ecco la ricetta per la Champions, la Juventus è solo colpa mia”. Le parole del tecnico nerazzurro in vista di domani(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:31:00 GMT)

Inter - Spalletti : 'La Champions? Dipende ancora tutto da noi' : 'Riguardo al mio futuro, ci sono ancora tre partite che possono avere un confine sottile dietro al quale potrebbe nascondersi un risultato clamoroso': l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti - alla ...

Inter - Spalletti : "Juve? Colpa mia - ma ora 3 vittorie e sarà Champions" : A una settimana dalla sfida contro la Juventus l'Inter riparte da Udine. L'intenzione è quella di prendere tre punti ai friulani per tenere accesa la speranza Champions. "Bisogna reagire, non siamo ...

Inter - Spalletti : “Champions? dipende da noi” : “dipende ancora tutto da noi. Ciò che e’ successo nell’ultima partita doppiamo usarlo per essere più forti nelle prossime sfide”: lo dice l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti dopo la sconfitta contro la Juventus e alla vigilia della trasferta di Udine, prima delle tre partite finali che l’Inter è obbligata a vincere per agganciare il treno Champions. L'articolo Inter, Spalletti: “Champions? ...

Inter - Spalletti : 'Champions dipende ancora da noi. Usiamo sconfitta con la Juve per essere più forti' : I risultati clamorosi hanno limiti più sottili, un po' come il mondo. Queste ultime tre sfide possono avere un confine sottile dietro al quale potrebbe nascondersi un risultato clamoroso". Inter, la ...

Cosa deve fare l’Inter per qualificarsi in Champions League : Ecco tutti gli scenari che serviranno all'Inter per centrare uno dei primi quattro posti. L'articolo Cosa deve fare l’Inter per qualificarsi in Champions League è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La corsa alla Champions : cosa succede se Roma - Lazio e Inter arrivano a pari punti : Ecco chi si qualificherà in Champions League in caso di arrivo a pari punti tra Roma, Lazio e Inter L'articolo La corsa alla Champions: cosa succede se Roma, Lazio e Inter arrivano a pari punti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

L'Inter fuori dalla Champions cambia il mercato della Juve : gli scenari : Come riporta Il Corriere dello Sport , infatti, i nerazzurri non proseguirebbero i discorsi di mercato avviati con Kovacic in caso di mancata qualificazione e punterebbero dritti su un calciatore di ...