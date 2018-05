Champions League femminile | l' Imoco Volley Conegliano è medaglia di bronzo

Volley femminile - il VakifBank Istanbul vince la Champions League! Bis delle turche - Guidetti in trionfo : asfaltato l’Alba Blaj : Il VakifBank Istanbul ha vinto la Champions League 2018 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa si confermano sul trono del Vecchio Continente demolendo il CSM Volei Alba Blaj con un netto 3-0 (25-17; 25-11; 25-17) nella Finale giocata alla Sala Polivalentia di Bucarest: partita a senso unico, non c’è mai stata storia. La corazzata turca allenata da coach Giovanni Guidetti ha letteralmente asfaltato le padrone di casa che non ...

Volley : Champions League - l'Imoco Conegliano è sul podio : LA CRONACA DEL MATCH- Coach Santarelli conferma il sestetto che tanto bene ha fatto nell'ultimo periodo delle pantere, che vogliono vincere per sfogare la rabbia della semifinale e dare una ...

Volley femminile - Champions League 2018 : Conegliano chiude al terzo posto - sconfitto il Galatasaray : Conegliano ha conquistato il terzo posto nella Champions League 2018 di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia, ieri sconfitte soltanto al tie-break dal VakifBank, hanno surclassato il Galatasaray Istanbul con un netto 3-0 (25-17; 25-18; 25-20) nella finalina di Bucarest (Romania) che metteva in palio l’ultima piazza sul podio. Le ragazze di coach Santarelli hanno dominato la compagine turca grazie al servizio e all’attacco, ...

Volley femminile - Finale Champions League 2018 : VakifBank superfavorito - Alba Blaj vittima sacrificale? Guidetti per lo Slam : La Finale di Champions League che non ti aspetta, l’atto conclusivo meno atteso e imprevedibile: il VakifBank Istanbul sfida il CSM Volei Alba Blaj alla Sala Polivalenti di Bucarest. Nessuno lo avrebbe immaginato fino a ieri: da una parte le Campionesse d’Europa in carica, super favorite della vigilia e desiderose di conquistare il quarto trofeo continentale della loro storia; dall’altra la compagine rumena che non era mai ...

Volley femminile - Finale Champions League 2018 : oggi VakifBank Istanbul-Alba Blaj. Programma - orario d’inizio e tv : oggi domenica 6 maggio si disputa la Finale della Champions League 2018 di Volley femminile. Alla Sala Polivalenti di Bucarest (Romania) si affronteranno il VakifBank Istanbul e il CSM Volei Alba Blaj. Si tratta di un atto conclusivo inedito e inatteso per la massima competizione continentale: da una parte le Campionesse d’Europa che vanno a caccia del quarto trofeo della loro storia, dall’altra le padrone di casa che prima ...

Volley - semifinale Champions League donne : Conegliano-Vakifbank 2-3 : Sfuma il sogno dell' Imoco Conegliano di giocare la finale della Champions League femminile di pallavolo. Nella prima sfida della 'Final Four' a Bucarest, le campionesse d'Italia sono state sconfitte ...

Volley femminile - Finale Champions League 2018 : VakifBank Istanbul-Alba Blaj. Data - programma - orario d’inizio e tv : VakifBank Istanbul-CSM Volei Alba Blaj è la Finale della Champions League 2018 di Volley femminile. Alla Sala Polivalenti di Bucarest (Romania) andrà in scena un atto conclusivo inedito e inatteso: da una parte le Campionesse d’Europa che vanno a caccia del quarto trofeo continentale, dall’altra le padrone di casa alla prima Final Four della loro storia. La corazzata turca di coach Giovanni Guidetti arriva all’appuntamento dopo ...

Volley femminile - Champions League 2018 : impresa Alba Blaj - sconfitto il Galatasaray! Finale con il VakifBank di Guidetti : VakifBank Istanbul e CSM Volei Alba Blaj si sfideranno nella Finale della Champions League 2018 di Volley femminile. Le Campionesse d’Europa in carica erano riuscite con sofferenza ad avere la meglio su Conegliano in una partita rocambolesca, le rumene invece sono riuscite a regolare il favorito Galatasaray Istanbul per 3-1 (23-25; 25-17; 25-22; 25-22) mandando in visibilio la Sala Polivalenti di Bucarest. Le padrone di casa, alla prima ...