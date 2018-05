Chamizo bronzo europeo

Lotta - Europei 2018 : Frank Chamizo e Shamil Kudiimagomedov - due acuti di bronzo! L’Italia chiude con tre medaglie : Si conclude con due splendide medaglie di bronzo l’avventura dell’Italia nell’ultima giornata di gare agli Europei 2018 di Lotta, che hanno avuto luogo a Kaspiisk (Russia). Frank Chamizo e Shamil Kudiimagomedov non hanno deluso le attese e hanno portato a casa due terzi posti nello stile libero, che hanno impreziosito un bottino già contraddistinto dal bronzo di Jacopo Sandron nella categoria -60 kg della Lotta greco-romana. ...

LIVE Lotta - Europei 2018 in DIRETTA : Frank Chamizo e Shamil Kudiiamagomedov - finali per il bronzo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima ed ultima giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). A partire dalle ore 15.00, andranno in scena i ripescaggi e le finali delle ultime cinque categorie dello stile libero (-61 kg, -74 kg, -86 kg, -92 kg, -125 kg), che assegneranno le medaglie con cui si chiuderà ufficialmente la competizione. In gara ci saranno anche due italiani, che punteranno alla ...

LIVE Lotta - Europei 2018 in DIRETTA : Frank Chamizo e Shamil Kudiimagomedov - obiettivo medaglia di bronzo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della settima ed ultima giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). A partire dalle ore 15.00, andranno in scena i ripescaggi e le finali delle ultime cinque categorie dello stile libero (-61 kg, -74 kg, -86 kg, -92 kg, -125 kg), che assegneranno le medaglie con cui si chiuderà ufficialmente la competizione. In gara ci saranno anche due italiani, che punteranno alla ...

Lotta - Europei 2018 : Frank Chamizo beffato da Demirtas a 2 decimi dal termine. Sarà finale per il bronzo : Sfuma il sogno di Frank Chamizo di conquistare il terzo oro continentale consecutivo in tre categorie di peso differenti. L’italo-cubano è stato sconfitto dal turco Soener Demirtas nella semifinale della categoria -74 kg agli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia), incassando una beffa incredibile nelle battute conclusive dell’incontro. Chamizo, infatti, ha dato sin da subito l’impressione di poter gestire al meglio la sfida ...

LIVE Lotta - Europei 2018 in DIRETTA : Chamizo beffato da Demirtas a due decimi dalla fine - domani gareggia per il bronzo. Kudiimagomedov ai ripescaggi : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). Oggi è il gran giorno di Frank Chamizo, che darà la caccia alla terza medaglia d’oro consecutiva agli Europei in tre categorie differenti per scrivere una pagina leggendaria dello sport italiano. A soli 25 anni, l’italo-cubano vanta già due ori iridati e due affermazioni continentali. Ma dopo la ...

LIVE Lotta - Europei 2018 in DIRETTA : Chamizo in semifinale - affronterà Demirtas! Kudiimagomedov eliminato con rimpianti - ora spera nel bronzo : Buongiorno e bentrovati con la DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Europei 2018 di Lotta, in corso di svolgimento a Kaspiisk (Russia). Oggi è il gran giorno di Frank Chamizo, che darà la caccia alla terza medaglia d’oro consecutiva agli Europei in tre categorie differenti per scrivere una pagina leggendaria dello sport italiano. A soli 25 anni, l’italo-cubano vanta già due ori iridati e due affermazioni continentali. Ma dopo la ...