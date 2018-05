Cesena - Parma 2-1 | cronaca diretta | risultato in tempo reale

Serie B - Cesena-Parma 2-1 - Moncini nel finale ribalta il match : Brutta frenata per il Parma di D'Aversa, sconfitto 2-1 dal Cesena. I romagnoli sotto 1-0 trovano il pareggio al minuto 86, restano in 10 tre minuti dopo per l'espulsione di Kupisz, ma trovano comunque ...

Cesena-Parma 2-1 in diretta - risultato LIVE : Cesena-Parma 2-1 LIVE 56' aut. Fedele , P, , 86' e 95' Moncini , C, Cesena , 4-4-1-1, : Fulignati; Perticone , 74' Chiricò, , Suagher, Scognamiglio, Donkor; Fedele , 60' Dalmonte, , Schiavone, Kupisz,...

Serie B - emozioni da Cesena-Parma : il derby emiliano scatena i bookie : TORINO - La Serie B è quasi pronta a emettere i suoi verdetti. Nella sfida tra cesena e Parma si affronta una squadra alla caccia di punti salvezza, contro una che la lotta per essere promossa ...

Serie B Cesena-Parma - dirige Fourneau. Ternana Unicusano-Palermo : Minelli : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della quarantesima giornata del campionato cadetto, in programma sabato 5 maggio alle ore 15. Due i posticipi: domenica, alle ore 17.30 c'è Cesena-...