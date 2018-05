meteoweb.eu

: Governo, resa dei conti nel centrodestra: vertice stasera da Berlusconi [news aggiornata alle 14:37] - repubblica : Governo, resa dei conti nel centrodestra: vertice stasera da Berlusconi [news aggiornata alle 14:37] - sherlock5stelle : Centrodestra, stasera il vertice a Palazzo Grazioli : - BinaryOptionEU : Centrodestra, stasera il vertice a Palazzo Grazioli -

(Di domenica 6 maggio 2018) Roma, 6 mag. (AdnKronos) –riunito nel giorno della mano tesa di Di Maio al Carroccio. E’ infatti in programma per, a, ildicon Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni in vista delle consultazioni al Quirinale per la formazione del governo. Domani alle 11, davanti a Sergio Mattarella, si presenterà la delegazione unitaria di Fi, Lega e Fdi, con i leader e i rispettivi capigruppo di Senato e Camera. L'articoloilMeteo Web.