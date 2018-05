Cellule staminali | terapie sempre più personalizzate L’esperto | “Italia leader malgrado

Primo embrione artificiale prodotto da Cellule staminali/ Senza madre né padre : 'blastoide' diverrà umanoide? : cellule staminali, Primo embrione totalmente artificiale: il 'blastoide' Senza madre né padre è il Primo passo verso un umanoide artificiale?.

Primo embrione artificiale ottenuto da Cellule staminali. L'esperimento su un topo : ottenuto in laboratorio il Primo embrione del tutto artificiale, ossia non generato a partire da ovuli e spermatozoi, ma da cellule staminali. È di topo e ha continuato a svilupparsi nell'utero, ma non si è dimostrato in grado di arrivare alla fase matura.Pubblicato sulla rivista Nature, il risultato offre un laboratorio unico per studiare le prime fasi dello sviluppo di un essere vivente e in futuro potrebbe portare ai primi ...

Cellule staminali mesenchimali nella sclerosi multipla : per ora solo in ricerca : Antonio Uccelli, Professore Associato di Neurologia dell’Università di Genova, parla delle ricerche in corso sull’impiego delle Cellule staminali mesenchimali nella cura della sclerosi multipla. Le Cellule staminali adulte hanno la capacità di riparare i tessuti e, in particolare, le Cellule staminali mesenchimali sono in grado di produrre le componenti di cartilagine, osso e grasso. Mentre le Cellule staminali ematopoietiche, come spiegato nel ...

Alimentazione e Cellule staminali : quale connessione con la gravidanza? : Quante volte sentiamo parlare di Alimentazione corretta e di cibo sano? Quando una donna è in dolce attesa è importante che curi molto l’Alimentazione e in generale la propria salute effettuando visite costanti presso il proprio ginecologo. Le coppie possono inoltre prendere in considerazione la possibilità di conservare cordone ombelicale: questo organo ha al suo interno sangue contenente cellule staminali cordonali, uno strumento terapeutico ...

Alcolismo curabile con una iniezione di Cellule staminali umane : Una semplice iniezione di cellule staminali umane potrebbe essere la soluzione per i disturbi legati all'abuso di alcol: lo suggerisce uno studio dell' Università del Cile a Santiago condotto sui topi ...

Sclerosi multipla bloccata con il trapianto di Cellule staminali : Arriva dal trapianto di cellule staminali la speranza contro la Sclerosi multipla. Il risultato preliminare di un trial internazionale, condotto da un'equipe di ricercatori presso gli ospedali di ...

Staminali : Cellule embrionali ridanno la vista a 2 pazienti : I medici del Moorfields Eye Hospital di Londra, applicando una nuova tecnica ed impiegando cellule Staminali, hanno ridato la vista a due pazienti affetti da degenerazione maculare senile, la più comune forma di cecità, dovuta all’età che avanza. La tecnica, pubblicata su ‘Nature Biotechnology‘, si basa appunto sull’uso di Staminali embrionali, cellule che sono in grado di diventare qualsiasi tipo di cellula del corpo ...

Una dieta ipocalorica riattiva le Cellule staminali di riserva dell’intestino : Lo studio, eseguito su animali da laboratorio all’Università della Pennsylvania, ha confermato che un regime alimentare ipocalorico (40% rispetto ad una dieta normale) può essere consigliata in tutti i casi in cui i tessuti intestinali sono sottoposti ad una condizione di stress. I ricercatori hanno scoperto che l’attività rigenerativa era promossa dall’attivazione di cellule staminali di riserva (reserve stem cells), presenti nel lume ...

Cellule staminali contro menopausa precoce : La speranza degli scienziati è quella di aiutare donne che sono entrate giovanissime in menopausa senza essere ancora diventate madri

Le Cellule staminali bloccano la menopausa precoce : ringiovanite le ovaie di due donne : Il tempo è stato fatto 'scorrere' all'indietro e, grazie all'uso delle cellule staminali, le ovaie di due donne che soffrivano di menopausa precoce sono state fatte 'ringiovanire'. In questo modo i ...

Ringiovanite ovaie di due donne con Cellule staminali : Ringiovanite le ovaie di 2 donne che soffrivano di menopausa precoce grazie ad una terapia basata sulle cellule staminali, prelevate dalle stesse donne, iniettate per la prima volta direttamente nelle ovaie delle pazienti con una tecnica innovativa.Il risultato, presentato al Congresso della Società di endocrinologia Usa a Chicago, è dei ricercatori dell'università dell'Illinois Chicago, che ora vogliono estendere la ...

"Il lungo ed affascinante viaggio della ricerca sulle Cellule staminali" : a Modena incontro con gli studenti delle scuole superiori : ... l'evento consolida con la decima edizione la sua dimensione internazionale, raggiungendo il numero record di 10 paesi europei coinvolti, a testimonianza del crescente interesse verso la scienza e la ...