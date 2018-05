Catania | una goleada che Rende

Giro d'Italia : bis di Viviani a Eilat con una volata da pistard - si riparte da Catania : L'olandese, che è anche campione del mondo, guadagna 37 secondi rispetto a uno dei suoi più temibili avversari Froome, che era caduto in mattinata prima di partire, e ben 50 su Fabio Aru, un altro ...

Armi - sequestrato un arsenale a Catania : una persona arrestata : Un arsenale di Armi, tra cui una penna pistola, e' stato scoperto dalla polizia nel quartiere di Nesima a Catania. In manette l'uomo che deteneva le Armi.

Condannato a otto anni l'uomo che stuprò una dottoressa a Catania : Il ventisettenne Alfio Cardillo è stato Condannato a otto anni, per aver sequestrato e violentato per diverse ore la dottoressa cinquantaduenne Serafina Strano, mentre prestava servizio alla guardia medica di Trecastagni, in provincia di Catania.La sera del 19 settembre 2017, il ragazzo si era recato alla guardia medica con la scusa di farsi visitare e medicare, ma le intenzioni erano tutt'altre. Cardillo, infatti, dopo aver preso ...

Omicidio a Catania : trovata una donna morta in spiaggia : Omicidio a Catania – Una donna è stata ritrovata lungo la spiaggia in queste ultime ore e non è ancora stata identificata. La vittima è stata ritrovata parzialmente priva di vestiti ed a quanto emerso dalle prime indiscrezioni potrebbe essere stata picchiata. Intanto si indaga per Omicidio a Catania: la morte della donna risalirebbe a due giorni fa. Omicidio a Catania, si attende l’autosia per la vittima ritrovata in spiaggia Le ...

Catania - cadavere seminudo di una donna trovato su un mucchio di spazzatura sulla spiaggia : Ancora ignota l'identità della donna. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta per omicidio.Continua a leggere

Lavoro - 'La città di Catania è una polveriera pronta a scoppiare per le vertenze' : 'Finita la propaganda elettorale, vediamo di stare con i piedi per terra e vediamo ciò che va fatto per rilanciare economia, occupazione e sviluppo nel nostro Paese, che ha bisogno di un Governo il ...

Sicilia : lavori sul viadotto Morello - chiuso per una settimana tratto A19 Palermo-Catania : Palermo, 19 apr. (AdnKronos) - Rimarrà chiusa fino alla prossima settimana la carreggiata in direzione Palermo del viadotto Morello sull'autostrada A19 Palermo-Catania. La chiusura, annunciata dall'Anas dopo alcune verifiche effettuate questa mattina, sarà necessaria per consentire un intervento di

Catania - in Comune una giornata per il benessere psicofisico : Un appuntamento a cui prender parte il sindaco di Catania Enzo Bianco, il presidente Nazionale Coiaiog , Cenacolo Odontostomatologico Italiano, Maria Grazia Cannarozzo, la specialista in scienza dell ...

Taormina - vicepresidente del consiglio comunale sanzionato dal Tar di Catania per danno al paesaggio : Il Tar di Catania ha deciso. Il vicepresidente del consiglio comunale di Taormina, Vittorio Sabato, ha creato un danno al paesaggio cittadino realizzando abusivamente le costruzioni all’ingresso della frazione di Trappitello (nella foto la mappa dall’alto). Per questo motivo deve versare alla Regione la sanzione di 100.254,60 euro, come stabilito dal Dipartimento regionale dei Beni culturali e ambientali-Servizio Tutela e Acquisizioni con ...

Catania - ferì un alunno disabile - chiesto il giudizio per una prof : chiesto dal pm Michela Maresca del Tribunale di Catania il rinvio a giudizio per una donna catanese. Una vicenda dai contorni ancora oscuri che parte da Gravina. Riguarda un caso di presunto ...

DIRETTA / Catanzaro Catania (risultato live 0-0) streaming video e tv : emozioni ma nessuna rete : DIRETTA Catanzaro-Catania: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma al Ceravolo sabato 31 marzo 2018.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 17:25:00 GMT)

Elezioni Amministrative - decreto Minniti : 10 giugno Comunali/ Ballottaggi 24 giugno : al voto Brescia e Catania : Elezioni Comunali Amministrative: 10 giugno, eventuali Ballottaggi il 24 giugno. decreto Minniti, si vota in 21 capoluoghi: Catania, Brescia, Messina, Vicenza e Siracusa i più importanti(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 12:41:00 GMT)

A Catania una donna è morta di morbillo : è il terzo caso che porta a un decesso dal settembre del 2017 : Il 26 marzo all’ospedale Garibaldi di Catania una donna di 25 anni, Maria Concetta Messina è morta di morbillo. Messina era stata ricoverata il 23 marzo e poi le sue condizioni si erano velocemente aggravate. È la terza persona a morire per The post A Catania una donna è morta di morbillo: è il terzo caso che porta a un decesso dal settembre del 2017 appeared first on Il Post.

Le accuse della procura di Catania contro sette medici per la morte di una donna incinta - avvenuta nel 2016 : Sono finite le indagini sulla morte di Valentina Milluzzo, la donna siciliana di 32 anni che il 16 ottobre 2016 morì per un’infezione dopo aver abortito i due gemelli di cui era incinta di cinque mesi all’ospedale Cannizzaro di Catania: nel registro The post Le accuse della procura di Catania contro sette medici per la morte di una donna incinta, avvenuta nel 2016 appeared first on Il Post.