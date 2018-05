Cassa malattia non pagò a torto costi parto

Liste nere : Cassa malattia non pagò costi parto : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

La Cassazione torna sul licenziamento per lavoro durante la malattia : Svolgere attività extralavorativa durante il periodo di malattia costituisce un illecito disciplinare se, in astratto, la stessa avrebbe potuto mettere in pericolo la guarigione. A questa conclusione è pervenuta la Cassazione con sentenza n. 6047 del 13 marzo 2018, che ha rinviato alla Corte d’Appello una causa sul licenziamento di un lavoratore esibitosi in pubblico con la sua band nel periodo di assenza dal lavoro per malattia. Si è giunti al ...