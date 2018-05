Carica Lecce | grande sorpresa a Monopoli

Blastingnews

(Di domenica 6 maggio 2018) Ilè pronto a salutare la Serie C. Anche se poi ci saranno le due gare di Supercoppa di Serie C da giocare contro Padova e Livorno, oggi i salentini disputeranno l'ultima gara della regular season. Almancheranno calciatori importanti come Cosenza (squalificato) e Lepore (infortunato). Stagione finita anche per Pacilli. Ma queste assenze pesano di meno rispetto al passato poichè ilè ormai con l'attenzione rivolta al prossimo campionato, dopo la promozione in Serie B. Invasionese, altro settore per i tifosi salentini Dopo le numerose richieste di biglietti che sono arrivate da, ilha deciso di aprire anche il settore adiacente al Settore ospiti ai tifosisi. In tutto i tifosi salentini che accorreranno aper festeggiare la squadra dopo la promozione in Serie B saranno circa 7-800. A, ilha aperto i botteghini e i ...