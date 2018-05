Campi rom | se ancora esistono non è solo colpa delle amministrazioni

Roma-Liverpool : tifosi in Campidoglio - 'sia una festa' : ... ringrazia per i messaggi di solidarietà ricevuti dai supporter dei Reds, dalla comunità locale, da tante persone in giro per il mondo e in particolare dalle due società. Lo si legge in una nota ...

Lecce - delirio dopo la promozione nel Campionato di Serie B : festa incredibile [FOTO e VIDEO] : 1/18 Renato Ingenito/LaPresse ...

Roma - immobili dimenticati : il Campidoglio rischia di perdere 150 casali : Un'amnesia ventennale rischia di costare cara al Campidoglio: fino a 30 milioni di euro. Tanto valgono i casali sparsi per la campagna Romana, di cui il Comune è formalmente proprietario, che ora sono ...

Squash - Campionati Europei a squadre 2018 : l’Italia femminile ottiene la promozione in seconda divisione : La capitale lettone Riga ha ospitato la terza divisione dei Campionati Europei a squadre di Squash 2018, dove l’Italia era presente con la compagine femminile. Condotta dall’allenatore Timothy Simpson, la nazionale italiana era formata da Monica Menegozzi, Petra Paunonen, Cristina Tartarone e Lily Taylor-French. Inserita nel girone A, l’Italia ha iniziato il proprio percorso dominando per 3-0 l’Estonia, ripetendosi poi ...

Malore per Nino Benvenuti : l'ex Campione di pugilato ricoverato a Roma in codice rosso : Roma - Spavento e molta tensione, questo pomeriggio, per Nino Benvenuti, che proprio due giorni fa ha festeggiato gli 80 anni. Giunto in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata (dopo aver accusato...

Serie B - l'Empoli è la prima promossa in A : 1-1 con il Novara - Campionato dominato : l'Empoli è la prima neopromossa in Serie A per la prossima stagione. Grazie all'1-1 in casa contro il Novara , i toscani allenati da Andreazzoli conquistano la promozione matematica con 4 giornate di ...

Roma - il Comune registra bimba canadese con 2 papà. “Primo caso in Campidoglio” : Il Comune di Roma ha registrato per la prima volta una bimba con due papà senza l’intervento di un giudice. I tecnici del Campidoglio, ha spiegato il legale Alexander Schuster, che ha seguito la vicenda, hanno accolto la richiesta dei genitori della piccola nata in Canada, grazie alla “gestazione per altri”, effettuando una “trascrizione completa e spontanea”. Si tratta di “un’importante svolta nel Comune più ...

Campidoglio - colloquio Raggi-sindaco di Liverpool : “invitato a Roma” : La sindaca di Roma Virginia Raggi e il sindaco di Liverpool Joe Anderson hanno avuto oggi pomeriggio un lungo e cordiale colloquio telefonico. Lo comunica il Campidoglio in una nota. La prima cittadina si è sincerata delle condizioni di salute di Sean Cox, il tifoso dei Reds aggredito in occasione della semifinale di andata di Champions League Liverpool-Roma. La sindaca Raggi ha espresso la vicinanza della città di Roma, condannando gli episodi ...

Roma - il referendum su Atac non s'ha da fare : il Campidoglio rinvia tutto : Slitta a Roma la data del referendum che dovrà decidere le sorti di Atac, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico. Il Campidoglio, tramite una nota stampa diffusa oggi, ha deciso di rinviare la consultazione a data...

Dopo Sarri ecco Pruzzo e Conti : caduta di stile per gli ex Campioni della Roma : Conti: "Non offenderei mai una società così gloriosa" Il Romanista, campione del mondo del 1982 con gli azzurri di Bearzot, sbagliò un rigore nel 1984 nella finale di Coppa dei Campione contro il ...

Mafie nel Lazio - Ciofferdi (Osservatorio per la legalità) : “A Roma aumentano piazze di spaccio h24 - modello SCampia” : Un consolidamento delle Mafie tradizionali a Roma e nel Lazio, e piazze di spaccio gestite con metodo ormai mafioso dalla criminalità Romana. È quanto emerge dal Terzo Rapporto “Mafie nel Lazio” curato dall’Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio e presentato oggi a Roma con Nicola Zingaretti, Presidente della Regione Lazio, Don Luigi Ciotti, Presidente Associazione Libera, e tra gli altri il questore di Roma Guido ...