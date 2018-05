Cambiamo i giocatori | non le regole del gioco

huffingtonpost

(Di domenica 6 maggio 2018) In un articolo apparso sul «Fatto quotidiano» dello scorso 28 dicembre, e che ho firmato come presidente di Libertà e Giustizia, mi domandavo «se nella prossima legislatura, breve o lunga che sia, dovremo trovarci di nuovo a difendere la Costituzione. Fantapolitica? All'ultima Leopolda Matteo Renzi ha parlato del referendum in questi termini: «Abbiamo perso quella sfida, ma la rifarei domani mattina perché era giusta». ... E se nel prossimo Parlamento non riuscirà a formarsi una maggioranza, si creeranno le condizioni ideali per chi vorrà riprovare ad inalberare la bandiera equivoca della 'governabilità', additando nel parlamentarismo della Costituzione la causa di tutti i mali. Se aggiungiamo a questo dato di lunga durata l'intramontabile funzione delle riforme costituzionali come arma di distrazione di massa (utilissima ...