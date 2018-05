Cagliari - Roma 0-1 | gol decisivo di Under

Serie A 2018 - Cagliari-Roma 0-1 : decide Under - giallorossi verso la Champions League - sardi a rischio retrocessione : La Roma ha sconfitto il Cagliari per 1-0 nel posticipo della 36^ giornata di Serie A e ha rafforzato il terzo posto in classifica: ora i giallorossi hanno due punti di vantaggio sulla Lazio e quattro sull’Inter. La qualificazione alla prossima Champions League sembra essere davvero a un passo ma occorrerà uno sforzo nelle prossime due partite, a cominciare dal difficile match del prossimo weekend contro la Juventus. A decidere ...

Video Gol Cagliari-Roma 0-1 : Highlights e Tabellino Serie A 06-05-2018 : Risultato Finale Cagliari-Roma 0-1: Cronaca e Video Gol Under 36° Giornata Serie A 06 Maggio 2018. Finisce 0-1 il posticipo della 36° giornata di Seria A Cagliari-Roma. La squadra di Di Francesco resiste sotto i colpi di una Sardegna Arena infuocata, che trascina col tifo i suoi begnamini fino all’ultimo respiro. Nel primo tempo la Roma capitalizza il vantaggio con il minor sforzo possinbile. Bastano infatti appena due fiammate alla ...

