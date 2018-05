Cagliari | il dg Passetti | ' Diego Lopez per uscire da questa situazione'

Cagliari - il DG Passetti : 'Promessa agli juventini? Daremo il massimo contro il Napoli' : 'Facciamo una promessa agli Juventini e a tutti i tifosi: cercheremo di dare il massimo' lo ha detto ai taccuini del Corriere Dello Sport il DG del Cagliari Mario Passetti . 'Per noi questa è una partita che ha una valenza speciale, sarà fondamentale scendere in campo ricordando il valore della maglia che indossiamo. Un valore ...