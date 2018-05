Boxe | Golovkin padrone dei medi Bellew distrugge Haye

Boxe - Gennady Golovkin stende Martirosyan al secondo round. Ko annunciato - sfida a Canelo in autunno? : Doveva essere un match lampo e così è stato. Gennady Golovkin ha steso Vanes Martirosyan in appena due round: il Campione del Mondo WBC, WBA, IBO, IBF dei pesi medi ha letteralmente surclassato il malcapitato armeno nel match che metteva in palio le sue cinture iridate. Golovkin aveva dovuto trovare un sostituto dell’ultimo minuto vista la squalifica di Canelo per doping che aveva impedito il regolare svolgimento di un incontro stellare e ...

Boxe - UFFICIALE : Canelo Alvarez vs Gennady Golovkin annullato! Niente Mondiale dei pesi medi per doping : Il match tra Canelo Alvarez e Gennady Golovkin è stato ufficialmente cancellato. L’incontro, previsto per il prossimo 5 maggio e valevole per le cinture mondiali WBA (Super), WBC, IBF, IBO dei pesi medi, non si disputerà a causa della temporanea sospensione di Alvarez per non aver superato un test antidoping (positività al clenbuterolo). La Commissione del Nevada ascolterà il messicano il prossimo 18 aprile ma ora è certo che ...