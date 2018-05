: Afghanistan, bomba esplode in una moschea: almeno 10 morti [news aggiornata alle 13:44] - repubblica : Afghanistan, bomba esplode in una moschea: almeno 10 morti [news aggiornata alle 13:44] - repubblica : Afghanistan, bomba esplode in una moschea: almeno 10 morti [news aggiornata alle 14:00] - Cudrilibere : RT @francofontana43: Afghanistan, bomba esplode in una moschea: almeno 13 morti -

Attentato in unaa Khost, nel sudest dell'Afghanistan, dove era stato allestito un centro di registrazione elettorale in vista del voto di ottobre Il primo bilancio indica almeno 12 morti e una trentina di feriti. L'esplosione è avvenuta mentre i fedeli erano riuniti in preghiera.(Di domenica 6 maggio 2018)