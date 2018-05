Bis di Elia Viviani a Eilat Bruciati Modolo e Bennett

Giro - Elia Viviani fa il Bis a Eilat : 16.54 Soluzione allo sprint anche nella terza tappa del Giro 2018, l'ultima in terra israEliana: Elia Viviani concede il bis nella Be'er Sheva-Eilat, 229km,bruciando sul traguardo Modolo e Bennett (per lui 3° centro in carriera al Giro). La maglia rosa resta sulle spalle dell'australiano Rohan Dennis che aveva scalzato sabato l'olandese Dumoulin. Una frazione suggestiva: 130km in mezzo al deserto. Si conclude a -6km dall'arrivo l'iniziativa ...

LIVE Giro d'Italia 2018 in DIRETTA : terza tappa Be'er Sheva-Eilat. Elia Viviani per il Bis : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d'Italia 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 11.40 per la ...

LIVE Giro d’Italia 2018 in DIRETTA : terza tappa Be’er Sheva-Eilat. Elia Viviani per il Bis : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Giro d’Italia 2018, l’ultima della Grande Partenza in Israele. Per i girini uno sforzo da ben 229 chilometri tra Be’er Sheva ed Eilat, in una frazione che si annuncia lunghissima e molto calda, anche se la volata sembra essere l’esito più probabile se non scontato. Il percorso, infatti, non prevede grandi difficoltà nonostante una prima parte di corsa ondulata ...

AlBisola Superiore - donna travolta da un camion sull’Aurelia/ Incidente - 77enne morta sotto un tir spagnolo : Albisola Superiore, Incidente stradale sull'Aurelia: donna travolta da un camion vicino al casello A10. La 77enne investita sotto il tir spagnolo è morta sul colpo(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 18:58:00 GMT)