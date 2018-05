Bergoglio con Ratzinger sul marxismo | Sbaglia | dipendiamo da Dio

La 'dottrina della tribolazione' di Bergoglio e l'errore riconosciuto sul caso Barros : Mentre James Hamilton aggiunge: 'Ci piacerebbe che andassero tutti in galera, il problema è la prescrizione: vorrei che il Cile e i governi di tutto il mondo la abolissero per gli abusi su minori'.

San Nicola ponte tra Santa Sede e Russia : il 7 luglio Bergoglio a Bari. Invitato Kirill : sarà il secondo storico incontro? : Bari e il suo patrono San Nicola come ponte di dialogo tra la Santa Sede e la Russia. È quello che sta avvenendo in questi ultimi anni dopo il primo abbraccio tra Papa Francesco e il Patriarca di Mosca Kirill, avvenuto a L’Avana nel 2016. C’è chi ipotizza che il secondo incontro possa avvenire il 7 luglio prossimo quando Bergoglio sarà a Bari per una giornata di preghiera ecumenica per la pace in Medio Oriente, un tema che sta molto a cuore ...

Bergoglio incontra le vittime della pedofilia della Chiesa in Cile. “Ho detto al Papa che il perdono non basta” : José Andres Murillo rompe il silenzio sull’incontro avuto col Pontefice, che venerdì 27 aprile ha accolto in Vaticano le vittime della pedofilia del clero in Cile. Murillo è uno di loro. “Ho parlato per due ore con il Papa – ha scritto su Twitter -. In modo molto rispettoso e franco, ho espresso l’importanza di intendere l’abuso come abuso di potere, e della necessità di assumersi la responsabilità, l’attenzione e non ...

Bergoglio e Ratzinger - due Papi alla Reggia di Caserta con Hopkins e Pryce : La Reggia di Caserta sarà di nuovo location privilegiata per grandi produzioni cinematografiche. E anche stavolta , il monumento era già stato utilizzato per riprodurre le scenografie di 'Angeli e ...

I Trinitari picchiano i disabili Caro Bergoglio - se ne occupiE basta con il "populismo bianco" : Papa Francesco non perde occasione di fare il predicozzo morale allo Stato italiano e ai politici ma non si accorge di quello che sta accadendo nella sua Chiesa Cattolica Romana Segui su affaritaliani.it

Papa Bergoglio - le "promozioni" e la maggioranza in Conclave : La Chiesa cattolica non può e non deve essere interpretata attraverso una lettura politica, ma la riforma di Papa Francesco ha riguardato anche il Conclave. Uno stravolgimento in senso 'proporzionale'...

Fratelli di Crozza - i due papi alla prese con Renzi. E Bergoglio frena la scalata : “Anche qui servono i voti…” : Nella puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove – il primo confronto – scontro tra Papa Francesco e Ratzinger, dopo il caso nato dalla lettera del papa emerito diffusa nei giorni scorsi. I due papi hanno poi dovuto fronteggiare l’arrivo di Renzi pronto alla scalata in Vaticano, salvo poi rinunciare al suo piano dato che, anche in questo caso, avrebbe avuto bisogno di prendere “ i Voti” L'articolo ...

La riforma elettorale di Bergoglio e il taglio dei collegi cardinalizi sicuri : il prossimo Papa sarà eletto con il proporzionale : Un quinquennio sulle rive del Tevere scandisce il tempo, inquieto, della politica e lo scorrere dei parlamenti della Repubblica. Coincidendo nell'ultimo caso con lo start elettorale di un romano pontefice: marzo 2013, mese del conclave. Simultaneità troppo invitante per non assumerne glossario e scenario. Metodo e metafora. E riassumere, in siffatta maniera, la prima "legislatura" di Francesco.Iniziamo dal paesaggio: in Urbe e in Orbe. ...

Ratzinger : “Basta con lo stolto pregiudizio contro Bergoglio” : Ratzinger: “Basta con lo stolto pregiudizio contro Bergoglio” Il Papa emerito difende il pontificato di Francesco: “E’ un uomo di profonda formazione filosofica e teologica” Continua a leggere L'articolo Ratzinger: “Basta con lo stolto pregiudizio contro Bergoglio” proviene da NewsGo.

