Bella scommessa l’Asus Zenfone Live L1 | il primo con Android Go | forse in Europa

optimaitalia

: Bella scommessa l'#AsusZenfoneLiveL1: il primo con #AndroidGo, forse in Europa - OptiMagazine : Bella scommessa l'#AsusZenfoneLiveL1: il primo con #AndroidGo, forse in Europa - massimousai : @TOMMY_GOONER89 Mi piacerebbe .. una bella scommessa - SoruStefano : Ieri è stata una serata fantastica. Devo ringraziare tante persone ma voglio farlo in un momento in cui sarò più ob… -

(Di domenica 6 maggio 2018) Non poteva mancare da parte nostra una piccola parentesi nei riguardi di AsusL1, ildevice conGo del brand taiwanese molto probabilmente destinato a sbarcare anche presso il mercato europeo. Di che device stiamo parlando, e cos'è in grado di offrire agli utenti?Spendiamo innanzitutto qualche parole suGo, sistema operativo parallelo rispetto al classico, concepito, per leggerezza e velocità di esecuzione, allo scopo di girare anche sugli smartphone con hardware relativamente limitato. Almeno per ilperiodo, AsusL1 debutterà in Indonesia, ma stando ad alcune recenti indiscrezioni il dispositivo potrebbe arrivare anche in, per la gioia dei consumatori che vorranno puntarci.Ecco qualche ragguaglio veloce sulle specifiche tecniche che scandiranno l'esperienza offerta da questo AsusL1: pannello LCD ...