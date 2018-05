Beffa finale per la Picco | in Serie C ci va il Lemen

Lotta - Europei 2018 : Frank Chamizo Beffato da Demirtas a 2 decimi dal termine. Sarà finale per il bronzo : Sfuma il sogno di Frank Chamizo di conquistare il terzo oro continentale consecutivo in tre categorie di peso differenti. L’italo-cubano è stato sconfitto dal turco Soener Demirtas nella semifinale della categoria -74 kg agli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia), incassando una beffa incredibile nelle battute conclusive dell’incontro. Chamizo, infatti, ha dato sin da subito l’impressione di poter gestire al meglio la sfida ...

Prova di forza Juve : Beffata l'Inter nel finale! - Calcio - : Domenica 29 Aprile 2018, Partita per gli amanti dello sport, del Calcio e sopratutto per chi ha voglia di Provare emozioni forti. Una delle partite che negli anni passati risultava essere tra le più attese e ora sappiamo perchè: dopo tanto, le due ...

Hockey su pista - Coppa Cers 2018 : svanisce il sogno del Breganze - la Beffa arriva ai supplementari. La finale sarà Lleida-Barcelos : svanisce il sogno del Breganze di portare a casa il suo primo trofeo internazionale. I veneti sono incappati in una cocente sconfitta a Lleida (Spagna) nella semifinale di Coppa Cers 2017-2018 contro i padroni di casa. Il Breganze ha risposto in maniera veemente al propotente allungo iniziale del Lleida, ma ai supplementari ha incassato una clamorosa beffa, tornando a casa a testa alta, ma con tanti rimpianti. Pronti via e gli spagnoli, allenati ...

Europa League - Griezmann Beffa l'Arsenal. Il Marsiglia ipoteca la finale : 2-0 al Salisburgo : TORINO - Nella gara d'andata delle semifinali di Europa League l' Atletico Madrid strappa un pareggio pesantissimo 1-1 all'Emirates giocando 80 minuti in inferiorità numerica. I gunners partono con il ...

LIVE Judo - Europei 2018 in DIRETTA : prima giornata. MATTEO MEDVES SPETTACOLARE - è in semifinale nei -66 kg! Manuel Lombardo Beffato. Fuori Martina Lo Giudice - Francesca Milani e Rosalba Forciniti : Buongiorno e bentrovati per la DIRETTA LIVE della prima giornata degli Europei 2018 di Judo, in scena a Tel Aviv. Oggi, giovedì 26 aprile, scendono in campo gli atleti impegnati nelle categorie femminili -48 kg, -52 kg e -57 kg e nelle categorie maschili -60 kg e -66 kg. I migliori interpreti della disciplina nel Vecchio Continente sono pronti a darsi battaglia in Israele per la conquista delle medaglie e per testare il proprio LIVEllo di ...

F1 - Lotta tra Ferrari nelle qualifiche in Cina - Vettel Beffa Raikkonen sul finale! Mercedes in difficoltà : Seconda pole consecutiva per Sebastian Vettel, il tedesco super all'ultimo giro in Cina. Che beffa per il suo compagno Kimi Raikkonen, prima fila tutta rossa a Shanghai Un finale di qualifiche al ...

Juve Beffata al 97' - Real in semifinale : Non riesce il miracolo alla Juventus che viene eliminata ai quarti di finale di Champions League dal Real Madrid, malgrado la vittoria dei bianconeri per 3-1 che qualifica però gli spagnoli in ...

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Beffa Juventus - CR7 la manda a casa! Real in semifinale con il Bayern : RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, diretta gol live score delle partite di ritorno dei quarti. La Juventus sfiora l'impresa ma al 97' un rigore di Ronaldo qualifica il Real, avanti anche il Bayern(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 22:38:00 GMT)

Juventus - così fa male : prima sogna l’impresa poi la Beffa nel finale contro il Real Madrid - bianconeri furiosi [FOTO e VIDEO] : 1/25 LaPresse ...

Beffa finale a Bisceglie - il Catania lascia due punti per strada : Beffato nel finale il Catania che non riesce a mettere pressione al Lecce impegnato domani in una sfida casalinga. In caso di successo gli uomini di Liverani balzerebbero a 9 lunghezze di vantaggio ...

Risultati Serie B - 31^ giornata : Beffa nel finale per il Palermo - l’Empoli non sbaglia [FOTO] : 1/58 LaPresse ...

Risultati Serie B - 30^ giornata : Beffa finale per il Bari - impresa Pro Vercelli - Parma da sogno in trasferta [FOTO] : 1/23 Settonce Roberto/LaPresse ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : risultati e classifica dopo la 16a giornata. Sport Management Beffata nel finale dalla Pro Recco : Si è svolta nel pomeriggio la 16a giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto: il big match tra Sport Management e Pro Recco si è concluso a favore dei liguri per 7-8, grazie ad un gol di Ivovic a 22″ dal termine. Ne approfitta il Brescia, che asfalta un Napoli irriconoscibile, arresosi senza combattere per 12-4, e raggiunge la seconda posizione in classifica. Savona spazza via l’Acquachiara per 21-4 e rafforza la posizione ...

Carrarese-Giana 2-2 - azzurri Beffati nel finale / FOTO : Carrara, 3 marzo 2018 - Sfuma a cinque minuti dalla fine il sogno della Carrarese di conquistare tre punti pesantissimi in ottica play off. In svantaggio dopo appena otto minuti per una rete di ...