Beautiful | puntate americane e anticipazioni 7-12 maggio

e_marzia, RitaRicette: Anticipazioni puntate Beautiful: Brooke e Bill Spencer si lasciano

(Di domenica 6 maggio 2018): fiori d’arancio per Liam e Hope?non smette mai di stupire. Ledisvelano, infatti, che Liam e Hope potrebbero convolare di nuovo a nozze. La figlia di Brooke e Deacon è tornata a Los Angeles in pianta stabile. Liam, in crisi con Steffy dopo il tradimento di lei con il padre Bill, si è riavvicinato al suo primo grande amore. Steffy potrebbe perdere la piccola che porta in grembo a causa di alcune complicanze. Liam cerca di starle vicino e riaccende le speranze della giovane Forrester che è ancora convinta di poter salvare il suo matrimonio. Bill, però, ha in mente un piano per riprendersi Steffy. Stavolta Justin non sarà dalla sua parte e farà di tutto per ostacolare il suo capo. Ci riuscirà? Liam, intanto, decide di chiedere la mano di Hope. Ridge è furioso e spinge Steffy a lottare per riprendersi ...