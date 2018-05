Basket | Champions League 2018 | titolo per l’AEK Atene | Monaco battuto in finale

Basket - Final Four Champions League 2018 : Monaco e AEK in finale. Battuti Ludwigsburg e UCAM Murcia : La Finalissima della Champions League sarà tra Monaco e AEK Atene. Questo è stato il verdetto delle semiFinali della Final Four iniziata oggi all’OAKA della capitale greca. I padroni di casa avranno la grande occasione di giocarsi il trofeo davanti al loro pubblico, ma contro troveranno la corazzata monegasca, favorita per la vittoria Finale. Il Monaco si è sbarazzato del Ludwigsburg in semiFinale. I tedeschi sono partiti forte, portandosi ...

Basket - Champions League : Aek e Sakota contro il passato e il destino : Le immagini dei carri armati per le vie della capitale, che fanno il giro del mondo, difficilmente fanno pensare a un evento sportivo internazionale di tale portata per la capitale greca. A maggior ...

Basket - Champions League 2018 : sorteggiate le semifinali della Final Four. Il Monaco sfiderà il Ludwigsburg - l’AEK Atene affronterà l’UCAM Murcia : Sono state sorteggiate questa mattina le semiFinali della Final Four dell’edizione 2018 della Champions League, che si svolgerà dal 4 al 6 maggio all’OAKA di Atene. Ad ospitare l’evento è proprio una delle quattro Finaliste, come da decisione della FIBA una volta conosciute le partecipanti. L’AEK nel suo incontro di semiFinale se la vedrà con gli spagnoli dell’UCAM Murcia. Dall’altro lato del tabellone, ...

Basket - Champions League 2018 : la Final Four si giocherà ad Atene. Mercoledì il sorteggio delle semifinali : La Champions League 2018 è giunta all’atto Finale. La Final Four si disputerà dal 4 al 6 maggio prossimi. Teatro delle ultime tre sfide sarà Atene. La scelta è arrivata, come previsto, una volta conosciute le quattro partecipanti. Come nella prima edizione dello scorso anno, infatti, la FIBA aveva stabilito ad inizio stagione che ad ospitare la Finale a quattro sarebbe stata una delle quattro protagoniste. Tra le semiFinaliste c’è ...

Basket - Champions League 2018 : Ludwigsburg - AEK Atene e UCAM Murcia raggiungono il Monaco alla Final Four : Saranno MHP Ludwigsburg, AEK Atene, UCAM Murcia e Monaco le quattro partecipanti alla Final Four 2018 della Champions League di Basket. I francesi sono stati i primi a staccare il ticket, ieri, riuscendo a gestire il +8 dell’andata contro i turchi del Banvit, che hanno sì vinto ma solo di un punto. Per il Monaco sarà la seconda presenza consecutiva alla Final Four. Negli incontri di stasera, invece, c’è da registrare l’impresa ...

Basket - Champions League 2018 : il resoconto dopo i match di andata dei quarti di finale. Tante vittorie in trasferta : Tra ieri e oggi si sono disputate le partite valide per il primo turno dei quarti di finale della Champions League di Basket 2017-2018: solo settimana prossima, però, con la partita di ritorno, avremo il quadro completo delle formazioni che accederanno alla Final Four nel mese di maggio. La netta vittoria in trasferta di ieri ha messo l’Ucam Murcia in un’ottima posizione in vista della sfida di ritorno contro il Pinar Karsiyaka. La ...