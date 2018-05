Basket | 29a giornata Serie A 2018 | Milano raggiunge Venezia in vetta | Varese si prende i

oasport

#LBASerieA Milano raggiunge Venezia. Non basta l'impresa a Pesaro. Mercoledì gli ultimi verdetti!

(Di domenica 6 maggio 2018) PenultimadellaA. Le lotte per il primo posto, i playoff e la salvezza stanno giungendo al termine ma tutto è ancora in gioco. Mercoledì sera, nell’ultimo turno, sapremo tutti i verdetti definitivi. Ladella classifica è ancora in discussione. La Reyer, infatti, è caduta sul campo della VL Pesaro per 77-74. Una vera impresa quella firmata dai marchigiani, che dopo aver sbancato il Forum hanno infilato un’altra grande vittoria. Un successo firmato soprattutto da Eric Mika, autore di 21 punti, fondamentali per contenere il ritorno nel finale di unareduce dalla vittoria in Europe Cup. Nonostante il ruolino delle ultime due settimane, però, la vittoria non è bastata a Pesaro per salvarsi. Capo d’Orlando, infatti, ha battuto Cantù per 71-70, rimanendo letteralmente aggrappata allaA. La Betaland è stata a lungo virtualmente in ...