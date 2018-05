Barbara d’Urso | “Veronica non ha bestemmiato” e lancia una frecciatina a Alessia Marcuzzi

“Il Grande Fratello? Una discarica”. Barbara d’Urso umiliata. L’affronto - velenosissimo - arriva proprio da lui - collega e amico strettissimo : ”Il Grande regista Alfred Hitchcock nel 1954, firmò un film dal titolo La finestra sul cortile. Fu un Grande successo. Come lo è adesso il Grande Fratello, che si potrebbe chiamare ‘La finestra sulla discarica”’. La spazzatura a cielo aperto, questo il quadro (più che chiaro) del mito della televisione che, con le sue parole, ha letteralmente annientato il reality show di canale Cinque e la conduttrice ...

Giancarlo Magalli fa una battuta su Barbara d’Urso a Tv Talk : Tv Talk: Giancarlo Magalli e la battuta su Barbara d’Urso Che Giancarlo Magalli sia uno dei grandi talenti della conduzione è un dato di fatto. Peccato che la Rai lo costringa da anni a condurre I Fatti Vostri, lo storico programma di Rai2 che, invece di lasciar respirare la sua ficcante ironia, lo costringe in una piazza dove quasi tutto è al suo posto ormai da decenni. Nella puntata di Tv Talk andata in onda oggi su Rai3 si è parlato ...

Malgioglio nel camerino di Barbara d’Urso : prima le chiede scusa - poi parte lo show : Il rapporto tra Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio va oltre la sfera professionale che in questo momento li vede rispettivamente conduttrice e opinionista del Grande...

Striscia bacchetta Barbara D’Urso. Ricci riciccia un video di tanti anni fa… : Barbara D'Urso a Scherzi a Parte “E’ più facile fare pistolotti che metterli in pratica“. Striscia la Notizia, stavolta, ha fatto le pulci a Barbara D’Urso. Dopo l’indignata e severa reazione della conduttrice del Grande Fratello per lo scontro tra Baye Dame e Aida consumatosi nella casa di Cinecittà, il tg satirico di Canale5 ha ripescato un vecchio filmato in cui Carmelita si scagliava con veemenza contro una ...

Striscia la Notizia/ Anticipazioni e servizi : si parlerà ancora del Grande Fratello di Barbara d’Urso? : Striscia la Notizia, Anticipazioni e servizi di oggi, venerdì 4 maggio 2018: si parlerà ancora del Grande Fratello di Barbara d’Urso? Nuove inchieste con Ficarra e Picone su Canale 5.(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:51:00 GMT)

Luigi Favoloso e Mariana sempre più vicini al GF : lo scoop di Barbara d’Urso : Luigi Favoloso dopo Patrizia Bonetti interessato a Mariana? I due sempre più vicini al Grande Fratello Patrizia potrebbe non essere l’unica ragazza su cui Favoloso ha puntato gli occhi al Grande Fratello. Il fidanzato della Moric, infatti, pare essersi avvicinato ultimamente molto a Mariana, la concorrente che al GF aveva tradito la Bonetti nominandola (e nascondendole […] L'articolo Luigi Favoloso e Mariana sempre più vicini al GF: ...

Barbara d’Urso contro Michelle Hunziker : c’entra il Grande Fratello : Grande Fratello contro Vuoi scommettere: Barbara d’Urso non vuole cedere il martedì sera a Michelle Hunziker Barbara d’Urso è irremovibile: il Grande Fratello torna in onda di martedì sera. La napoletana si sarebbe opposta all’ultima volontà di Pier Silvio Berlusconi, che voleva far restare il reality show al lunedì sera dopo gli ottimi ascolti registrati. […] L'articolo Barbara d’Urso contro Michelle Hunziker: ...

“Così non va…”. Stefania Pezzopane contro il Grande Fratello (e Barbara D’Urso). La fidanzata di Simone Coccia Colaiuta rompe il silenzio e sbotta : Simone Coccia Colaiuta è tra i concorrenti del Grande Fratello 2018, il reality show condotto da Barbara d’Urso con opinionisti Simona Izzo e Cristiano Malgioglio, che va in onda in prima serata su Canale 5. Il 35enne è noto per essere il fidanzato della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane e da quando è entrato nella casa di Cinecittà in tanti hanno iniziato a riportare a galla ...

Aida Nizar si sfoga contro Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio : Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio: la perplessità di Aida Nizar Aida Nizar durante la notte ha ripensato alla punizione di Barbara d’Urso che le ha voluto dare in diretta e soprattutto alle parole che Cristiano Malgioglio le ha riservato, tanto che alla fine è scoppiata in un lungo sfogo insieme al suo coinquilino Angelo. La concorrente spagnola si è chiesta inizialmente perchè la conduttrice e l’opinionista ...

“Sono sotto choc!”. Una pazzesca Barbara D’Urso. Carmelita umilia le colleghe Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi : mai vista una cosa del genere : L’ultima puntata in diretta del Grande Fratello è andata in onda lunedì 30 aprile. Barbara D’Urso, di rosso vestita, ha aperto la serata con una strigliata da capogiro agli inquilini che in settimana si sono resi protagonisti di un degradante uno contro tutti nei confronti di Aida Nizar: emarginata, bullizzata, attaccata, aggredita. ”Mi batte il cuore dalla rabbia, vi rendete conto cosa avete creato?” ha spiegato ...

Grande Fratello : Federica Panicucci elogia Barbara d’Urso : Federica Panicucci parla del Grande Fratello 15 e loda Barbara d’Urso Dopo la pausa del primo maggio, Federica Panicucci è tornata al timone di Mattino Cinque. La conduttrice di Cecina ha commentato nella seconda parte di trasmissione il Grande Fratello, facendo il suo plauso personale a Barbara d’Urso. La padrona di casa di Mattino 5 ha parlato ampiamente di quanto avvenuto lunedì scorso durante la terza puntata del reality e del ...

“Barbara - ti prego”. La clamorosa richiesta di Giovanni Ciacci alla D’Urso. Giò Giò spiazza tutti così : boom! : L’appello è arrivato durante la diretta del programma Rai ”Tv Talk”. Giovanni Ciacci, costumista delle dive, volto di ”Detto fatto”, il programma condotto da Caterina Balivo in onda su Rai Due e concorrente di ”Ballando con le stelle”, lo ha chiesto senza troppi giri parole e chissà se adesso Barbara D’Urso accetterà. Lo stilista ha espresso al conduttore Massimo Gremellini il suo ...

GF 15 - Aida Nizar bullizzata e punita : criticata Barbara D’Urso : Barbara D’Urso attaccata dopo la decisione del Grande Fratello su Aida Nizar Non solo bullizzata, insultata e offesa per una settimana dai concorrenti del Grande Fratello, ma Aida Nizar si è beccata per punizione la nomination d’ufficio. Questa è stata la sentenza di Barbara D’Urso e del suo gruppo di autori, al pari di Luigi Favoloso che gliene ha detto di tutti i colori. I social non hanno mai chiesto un provvedimento nei ...

Grande Fratello da record - Barbara d’Urso : “Battuti tutti i reality” : Barbara d’Urso batte ogni record con il Grande Fratello 15: ascolti Tv Nuova puntata, la terza, ieri sera, per il Grande Fratello 15. Puntata che tutto il pubblico italiano, anche i non fans del reality attendevano, per scoprire quale fosse il destino di alcuni dei concorrenti che in questa settimana si sono comportati in maniera deplorevole. Barbara d’Urso ieri ha dedicato gran parte del programma per parlare con i ragazzi, riprenderli e ...