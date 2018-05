Balotelli | EuroGol da fenomeno per Super Mario che batte ogni record in Marsiglia-Nizza

calcioweb.eu

: #Balotelli, EuroGol da fenomeno per Super Mario che batte ogni record in #MarsigliaNizza [VIDEO] - CalcioWeb : #Balotelli, EuroGol da fenomeno per Super Mario che batte ogni record in #MarsigliaNizza [VIDEO] -

(Di domenica 6 maggio 2018) Gol, rete incredibile contro il– Si sta giocando la gara di campionato tra, botta e risposta tra le due squadre che stanno disputando una partita spettacolare. Stagione strepitosa perche si sta confermando anche nella partita di oggi, l’attaccante ha aperto le marcature con un gran gol dopo appena 5 minuti. E’ la stagione deiper, gol numero 24 in stagione, 16° gol in campionato, 6 in Europa League, 1 in Champions e 1 in Coppa di Francia, un bottino incredibile per uno dei calciatori italiani più forti al momento e che incredibilmente non è stato preso in considerazione dalla Nazionale. Adesso si prepara a tornare in Italia con l’obiettivo di continuare ad essere protagonista. #OMOGCN – Le but dequi ouvre le score pour Nice : pic.twitter.com/zk3ppoPPz1 — La ...