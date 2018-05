Ballando con le Stelle | Gessica Notaro conquista la finale ma è polemica

Blastingnews

: #SusyDanceCompany vince Ballando con te 2018 ???? Complimenti ragazzi?????????????????????? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : #SusyDanceCompany vince Ballando con te 2018 ???? Complimenti ragazzi?????????????????????? #BallandoConLeStelle - Raiofficialnews : Ancora grandi #ascoltitv per #BallandoConLeStelle con oltre 3milioni 800mila spettatori, share 20,5%.… - milly_carlucci : Cesare è alle prese con un ballo scatenato #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai -

(Di domenica 6 maggio 2018)rispettivamente in coppia con Stefano Oradei durante la nona puntata dicon lehannoto un posto per la. Fin dall'inizio di quest'edizione l'ex Miss Italia riminese si è fatta notare per la sua bravura nella danza, specialmente nei balli latini americani dove ha sempre preso dei voti positivi da parte della giuria. Soltanto una volta è dovuta andare allo spareggio perre l'accesso alla puntata seguente, ma senza problemi si è esibita sfidando un'altra coppia in gara ed è uscita trionfatrice dal confronto. Più volte nel corso della quindicesima edizione del talent dedicato alla danza è stato toccato il tema della violenza sulle donne, tanto che ci fu anche unacon gli avvocati di Tavares per le parole pronunciate dalla. Addirittura i difensori del suo ex compagno che ad oggi si trova in carcere, chiesero la rimozione ...