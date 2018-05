Ballando con le stelle | 5 maggio 2018 | Akash e Massimiliano Morra eliminati

FINALISTI Ballando con LE STELLE 2018/ Chi sono? Cesare Bocci e Francisco Porcella superano lo spareggio : FINALISTI BALLANDO con le STELLE 2018, chi saranno? Gessica Notaro e Stefano Oradei, Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina, Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro grandi favoriti.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 00:51:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - i finalisti : Nella puntata in onda sabato 5 maggio 2018, a scendere in pista per contendersi il passaggio alla finalissima sono stati: Akash Kumar – Veera Kinnunen; Nathalie Guetta – Simone Di Pasquale; Cesare Bocci – Alessandra Tripoli; Francisco Porcella – Anastasia Kuzmina; Gessica Notaro – Stefano Oradei; Giovanni Ciacci – Raimondo Todaro; Massimiliano Morra - Sara Di Vaira; Giaro Giarratana – Lucrezia Lando. prosegui la letturaBallando con le ...

Ballando con le stelle 13 – Semifinale – Nona puntata del 5 maggio 2018. Ivana Trump e Rossano Rubicondi ballerini per una notte. Akash e Massimiliano Morra sono eliminati. : Nona puntata, la Semifinale, con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. Gli ascolti sono stati discreti, con una media intorno al 19% di share nelle prime puntate, cresciuti nelle ultime ad […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Semifinale – Nona puntata del 5 maggio 2018. Ivana Trump e ...

Ballando con le stelle 2018/ Eliminati e classifica finale : fuori Akash e Massimiliano Morra (Semifinali) : Ballando con le stelle 2018, la diretta della semifinale: Cesare Bocci e Francisco Porcella finiscono allo spareggio. A sfidarli, Akash e Massimiliano Morra.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 00:40:00 GMT)

Ballando con le stelle 2018 - Giuliana De Sio premiata con la coppa per "il percorso più eroico fatto a Ballando" : A sorpresa, Giuliana de Sio è stata ospite nella parte conclusiva della semifinale di Ballando con le stelle. Dopo aver visto il video riassuntivo del suo percorso nela scorsa edizione, l'attrice ha riso ripetendo -con i presenti- la sua frase tormentone:prosegui la letturaBallando con le stelle 2018, Giuliana De Sio premiata con la coppa per "il percorso più eroico fatto a Ballando" pubblicato su TVBlog.it 06 maggio 2018 00:24.

GUILLERMO MARIOTTO/ Litigata in diretta con la Bruzzone : "Qui a Ballando non c'entri niente" : GUILLERMO MARIOTTO, giudice a Ballando con le stelle 2018, ha espresso chiaramente la sua preferenza per Nathalie Guetta e la poca simpatia per Giovanni Ciacci.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:59:00 GMT)

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ "Mariotto è geloso di noi" (Ballando con le stelle) : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro sempre più in scioltezza a Ballando con le stelle 2018. E con un Ciacci così in forma, poi, si può pensare davvero in alto...(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:49:00 GMT)

Ballando con le stelle - Diretta 5 maggio 2018 | Diretta | Giovanni Ciacci : Ballando con le stelle 2018, Semifinale in Diretta su TvBlog.it[live_placement]prosegui la letturaBallando con le stelle, Diretta 5 maggio 2018 | Diretta | Giovanni Ciacci pubblicato su TVBlog.it 05 maggio 2018 23:42.

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira/ Solo 9 punti dalla giuria (Ballando con le stelle 2018) : Massimiliano Morra e Sara Di Vaira sembrano essere sempre più affiatati a Ballando con le stelle 2018. Che la nuova coppia dell'anno sia finalmente in arrivo?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:31:00 GMT)

NATHALIE GUETTA CON SIMONE DI PASQUALE/ Il fratello David : "Andiamo in tour insieme!" (Ballando con le stelle) : Video, NATHALIE GUETTA e SIMONE Di PASQUALE continuano a stupire a Ballando con le stelle 2018 nonostante le evidenti difficoltà tecniche. Solo effetto simpatia?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:18:00 GMT)

Ballando con le stelle - Diretta 5 maggio 2018 | Diretta | Francisco Porcella : Ballando con le stelle 2018, Semifinale in Diretta su TvBlog.it[live_placement]prosegui la letturaBallando con le stelle, Diretta 5 maggio 2018 | Diretta | Francisco Porcella pubblicato su TVBlog.it 05 maggio 2018 22:57.

Ballando con LE STELLE 2018/ Diretta e finalisti : i super ospiti Reynolds - Brolin e Trump (Semifinali) : BALLANDO con le STELLE 2018, Diretta semifinale 5 maggio: Ryan Reynolds e Josh Broslin ospiti, Ivana Trump e Rossano rubicondi ballerini per una notte. Chi saranno i finalisti?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:06:00 GMT)

FRANCISCO PORCELLA E ANASTASIA KUZMINA/ La conferma definitiva : "Stiamo insieme" (Ballando con le stelle 2018) : FRANCISCO PORCELLA e ANASTASIA KUZMINA hanno dichiarato in diretta a Ballando con le stelle 2018 il loro reciproco amore, scoppiato tra un passo e l'altro. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:01:00 GMT)