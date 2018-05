Ballando con le stelle 2018 | Giuliana De Sio premiata con la coppa per il percorso

GUILLERMO MARIOTTO/ Litigata in diretta con la Bruzzone : "Qui a Ballando non c'entri niente" : GUILLERMO MARIOTTO, giudice a Ballando con le stelle 2018, ha espresso chiaramente la sua preferenza per Nathalie Guetta e la poca simpatia per Giovanni Ciacci.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:59:00 GMT)

Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro/ "Mariotto è geloso di noi" (Ballando con le stelle) : Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro sempre più in scioltezza a Ballando con le stelle 2018. E con un Ciacci così in forma, poi, si può pensare davvero in alto...(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:49:00 GMT)

Ballando con le stelle - Diretta 5 maggio 2018 | Diretta | Giovanni Ciacci : Ballando con le stelle 2018, Semifinale in Diretta su TvBlog.it[live_placement]prosegui la letturaBallando con le stelle, Diretta 5 maggio 2018 | Diretta | Giovanni Ciacci pubblicato su TVBlog.it 05 maggio 2018 23:42.

Massimiliano Morra e Sara Di Vaira/ Solo 9 punti dalla giuria (Ballando con le stelle 2018) : Massimiliano Morra e Sara Di Vaira sembrano essere sempre più affiatati a Ballando con le stelle 2018. Che la nuova coppia dell'anno sia finalmente in arrivo?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:31:00 GMT)

Ballando con le stelle 13 – Semifinale – Nona puntata del 5 maggio 2018. Ivana Trump e Rossano Rubicondi ballerini per una notte. : Nona puntata, la Semifinale, con Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci con al suo fianco come sempre l’ironia e lo swing di Paolo Belli e giunto quest’anno alla tredicesima edizione. Gli ascolti sono stati discreti, con una media intorno al 19% di share nelle prime puntate, cresciuti nelle ultime ad […] L'articolo Ballando con le stelle 13 – Semifinale – Nona puntata del 5 maggio 2018. Ivana Trump e ...

NATHALIE GUETTA CON SIMONE DI PASQUALE/ Il fratello David : "Andiamo in tour insieme!" (Ballando con le stelle) : Video, NATHALIE GUETTA e SIMONE Di PASQUALE continuano a stupire a Ballando con le stelle 2018 nonostante le evidenti difficoltà tecniche. Solo effetto simpatia?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:18:00 GMT)

Ballando con le stelle - Diretta 5 maggio 2018 | Diretta | Francisco Porcella : Ballando con le stelle 2018, Semifinale in Diretta su TvBlog.it[live_placement]prosegui la letturaBallando con le stelle, Diretta 5 maggio 2018 | Diretta | Francisco Porcella pubblicato su TVBlog.it 05 maggio 2018 22:57.

Ballando con LE STELLE 2018/ Diretta e finalisti : i super ospiti Reynolds - Brolin e Trump (Semifinali) : BALLANDO con le STELLE 2018, Diretta semifinale 5 maggio: Ryan Reynolds e Josh Broslin ospiti, Ivana Trump e Rossano rubicondi ballerini per una notte. Chi saranno i finalisti?(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:06:00 GMT)

FRANCISCO PORCELLA E ANASTASIA KUZMINA/ La conferma definitiva : "Stiamo insieme" (Ballando con le stelle 2018) : FRANCISCO PORCELLA e ANASTASIA KUZMINA hanno dichiarato in diretta a Ballando con le stelle 2018 il loro reciproco amore, scoppiato tra un passo e l'altro. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 23:01:00 GMT)

Ivana Trump e Rossano Rubicondi/ "Mia figlia Ivanka prossima Presidente USA" (Ballando con le stelle 2018) : Ivana Trump & Rossano Rubicondi sono pronti a danzare e a dare spettacolo nella semifinale di Ballando con le stelle. I due tornano insieme dopo diverso tempo. (Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:49:00 GMT)

Gessica Notaro con Stefano Oradei/ "Mi dicono 'privilegiata' perché sono in queste condizioni" (Ballando) : Gessica Notaro e Stefano Oradei sempre più protagonisti a Ballando con le stelle. Ma per lei nelle ultime ore si è temuto il peggio a causa di uno squilibrato.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 22:35:00 GMT)

Ballando con le stelle - Diretta 5 maggio 2018 | Diretta | Gessica Notaro : Ballando con le stelle 2018, Semifinale in Diretta su TvBlog.it[live_placement]prosegui la letturaBallando con le stelle, Diretta 5 maggio 2018 | Diretta | Gessica Notaro pubblicato su TVBlog.it 05 maggio 2018 22:36.

Ballando con le stelle : Milly Carlucci non va in onda il 12 maggio : Milly Carlucci salta: ecco quando va in onda la finale di Ballando 13 La finale di Ballando con le stelle 13 non andrà in onda il 12 maggio, come inizialmente previsto, ma sarà trasmessa il sabato successivo, 19 maggio. A dichiararlo è stata la stessa padrona di casa, la conduttrice Milly Carlucci, durante la semifinale in onda in questo momento sulla prima rete. Questa sera si è disputata la finale del “talent nel talent” Ballando ...

Ballando con le stelle : le spettacolari coreografie ispirate agli animali : A Ballando con le stelle , il programma di Raiuno del sabato sera, è il momento della natura. La puntata si apre con una prova dedicata agli animali , che fanno da ispirazione per costumi e ...