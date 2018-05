Cinema : "Avengers : Infinity War" macina record - al top in Usa : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Avengers : Infinity War raggiunge la soglia del miliardo di dollari d'incasso in tempo record : Avengers: Infinity War ha raggiunto ieri la soglia d'incasso di un miliardo di dollari nel mondo , una cifra ottenuta in tempi record: undici giorni , contro i dodici del detentore precedente, Star Wars: Il risveglio della forza . A completare la Top 5 ci sono Jurassic World , quindici ...

Avengers : Infinity War - i supereroi Marvel schierati in 5 nuovi banner : Grazie a Impawards possiamo ammirare dei nuovi, suggestivi banner con tutti i protagonisti di Avengers: Infinity War , cinecomic Marvel attualmente nelle nostre sale. Nei banner i supereroi del mondo Marvel sono divisi in gruppi quasi speculari a quelli presenti nel lungometraggio dei fratelli Russo , e con delle diverse colorazioni che richiamano inevitabilmente le Gemme dell'Infinito, . Li ...

Guida God of War : come ottenere il Guanto dell’Infinito di Avengers Infinity War : God of War incrocia la strada di Avengers: Infinity War con un incredibile easter egg. Di recente la mitologia nordica di God of War è al centro del dibattito per le sue scene incredibili. Intanto Kratos è tornato su PS4 con una nuova avventura così spettacolare da lasciare senza parole tutti gli appassionati della saga. Il nuovo capitolo infatti ha cambiato setting ed è ambientato nelle lande della Scandinavia, dove viene introdotto il nuovo ...

Avengers - Infinity War / Gamora e la Gemma dell'Anima : il regista Joe Russo conferma una teoria : Avengers - Infinity War supera in soli 10 giorni i 900 milioni di dollari e si appresta a raggiungere il miliardo nel corso del secondo weekend al botteghino.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 17:00:00 GMT)

Avengers : Infinity War Infinity death : È ovvia la morte, ma è anche un fatto straordinario che scardina l'assetto del mondo così come lo conosciamo. Più di ogni altra cosa, la morte è rivoluzione. Nel 1994, Rogers Allers e Rob Minkoff ...

Avengers - Infinity War / Conan meglio degli eroi Marvel! Parola dei giapponesi : Avengers - Infinity War supera in soli 10 giorni i 900 milioni di dollari e si appresta a raggiungere il miliardo nel corso del secondo weekend al botteghino.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 13:29:00 GMT)

Avengers Infinity War - il Titano senz'anima è un usato garantito : È l'ora di Thanos , Josh Brolin, , che pare la contrazione di Thanatos , morte, . Perciò questo Titano - fronte spaziosa, mento rugoso, collo taurino - nel manifesto del diciottesimo film della serie ...

Il finale di Avengers : Infinity War - Joe Russo conferma la teoria sulla Gemma dell’Anima : ROMA – Se siete rimasti perplessi dopo aver visto il finale di Avengers: Infinity War è completamente normale. La supremazia di Thanos, il super villain, ha catturato l’attenzione di tutti. Il personaggio, però, nel corso del film, ha mostrato anche un lato più umano: legato, inevitabilmente, alla figlia Gamora. Sul finale Thanos la ritrova in […]

Avengers : Infinity War stracciato al box-office giapponese da un personaggio che non vi sareste mai aspettati! - Best Movie : Tuttavia, se il nuovo cinecomic di casa Marvel è praticamente in pole position nelle classifiche di tutto il mondo, c'è un paese in cui non ha curiosamente ottenuto la prima posizione, e il titolo ...

Avengers : Infinity War - Robert Downey Jr. e Tom Holland hanno improvvisato : Impazza dallo scorso 25 aprile sul grande schermo Avengers: Infinity War , il nuovo film Marvel Studios che celebra al cinema i dieci anni dello studio guidato da Kevin Feige . Oltre a un risultato ...

Tutti pazzi per «Avengers : Infinity War» - film dei record : Non ce n’è stato per Paolo Sorrentino, e nemmeno per la compagine di filmoni americani. Avengers: Infinity War ha annientato ogni concorrenza. È schizzato in vetta ai box office internazionali ed è diventato un «caso» senza pari. https://twitter.com/starwars/status/991135006495072256 La pellicola, terzo capitolo della saga Marvel, è riuscita a incassare, nel mondo, la bellezza di 725 milioni di dollari in soli cinque giorni. La cifra, altissima, ...

Agents of S.H.I.E.L.D. e Avengers : Infinity War saranno collegati? : Attenzione Spoiler IMPORTANTI su Avengers: Infinity War e minimi su Agents of SHIELDSe avete superato l'avviso iniziale vuol dire che siete temerari e soprattutto curiosi di quelli che potrebbero più o meno essere i rapporti tra l'universo cinematografico Marvel e quello televisivo dopo gli eventi raccontati nel film Avengers: Infinity War uscito nelle sale di tutto il mondo da pochi giorni. L'obiettivo di questo articolo non è, ...

