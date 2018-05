Attesa scudetto

Volley - Perugia-Civitanova : la Finale Scudetto più Attesa. Juantorena sfida Zaytsev - stelle in campo per lo spettacolo tricolore : Era la Finale più attesa e scontata. Perugia e Civitanova si sfideranno per la conquista dello Scudetto di Volley maschile: attualmente sono le migliori due squadre italiane in circolazione, si sono qualificate anche alla Final Four di Champions League, si sono già sfidate nelle Finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana (vinte dai Block Devils) oltre che nel girone della massima competizione continentale. La rivalità infinita si accenderà ...