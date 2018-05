Atalanta | stagione finita per Petagna

calcioweb.eu

: Semplicemente.... orgoglio bergamasco ???? #HappyBirthday Mattia #Caldara #Auguri da tutta la famiglia #Atalanta ??… - Atalanta_BC : Semplicemente.... orgoglio bergamasco ???? #HappyBirthday Mattia #Caldara #Auguri da tutta la famiglia #Atalanta ??… - facciacalcio : Alessandro Nesta e Filippo Inzaghi durante la sfida tra Lazio e Atalanta della stagione 1996/1997 - sayfudinendo : RT @Atalanta_BC: Semplicemente.... orgoglio bergamasco ???? #HappyBirthday Mattia #Caldara #Auguri da tutta la famiglia #Atalanta ???? #5ma… -

(Di domenica 6 maggio 2018) “si è fermato e non c’è, farà l’operazione il prima possibile. Anche Spinazzola e Rizzo hanno finito il campionato”. Alla vigilia della trasferta con la Lazio, Gian Piero Gasperini si trova davanti ad assenze obbligate dal responso dell’infermeria (rispettivamente ernia addominale, distorsione al ginocchio destro e retto femorale destro), ma esiste un altro dilemma: “Sono preoccupato per l’ammonizione di Freuler contro il Genoa perché l’ha messo in diffida, come Cristante e Mancini – rimarca il tecnico dell’-. Dopo la Lazio abbiamo il Milan: domani è assente Caldara, se arriva un giallo per due anziché per uno diventa un problema”. Se in difesa il perno sarà Palomino, da centrocampo in su il sacrificato sarà lo svizzero o il prestito del Benfica: “Dobbiamo giocare al meglio delle nostre possibilità, ...