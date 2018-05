Asta del Barolo | Sherry Weng da Taiwan si aggiudica la bottiglia di Giacomo Conterno

Studentessa di Taiwan compra all'Asta per 4400 euro una bottiglia di barolo Monfortino del 1926 : Si è tenuta al Tempio dell'Enoturista del castello di barolo, l' Asta promossa dall'Accademia del barolo. Per l'occasione sono arrivati professionisti, collezionisti, giornalisti da tutto il mondo "...

Martina : "BAsta con la propaganda - ora governo del presidente" : 'Il tempo della propaganda è finito. Ora serve un atto di responsabilità di tutti'. Alla vigilia delle nuove consultazioni Maurizio Martina torna a chiedere un 'governo del presidente'. 'Nessuno si ...

PAGELLE/ Juventus-Bologna (3-1) : Douglas Costa devAstante! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A) : PAGELLE Juventus Bologna (3-1): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 36^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori allo Stadium (oggi 5 maggio)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 08:35:00 GMT)

Playoff NBA 2018 : un miracolo di Belinelli non bAsta a Philadelphia - Boston e Cleveland volano sul 3-0 : Sembrano ormai in dirittura d’arrivo le due semifinali della Eastern Conference valide per i Playoff NBA 2018: entrambe le serie, infatti, nella notte sono arrivate al punteggio di 3-0. Da una parte i Cleveland Cavaliers, nonostante un ultimo quarto in cui hanno concesso troppo, sono riusciti ad imporsi sui Toronto Raptors, mentre dall’altra i Philadelphia 76ers si sono arresi all’overtime ai Boston Celtics. Partiamo proprio da ...

Preso il piromane delle chiese : 'Prima gli italiani - bAsta aiuti ai migranti' : ANCONA - Sarebbe un disoccupato di 57 anni residente a Chiaravalle l'autore di quattro principi di incendio appiccati in altrettante chiese di Ancona tra il 4 settembre e il 20 novembre dell'anno ...

Carolyn Smith dopo i controlli in ospedale : “Quel bAstardo dell’intruso si sta riducendo” : Continua a lottare Carolyn Smith. Con il sorriso sulle labbra, l’insegnante di danza e giudice di 'Ballando con le stelle’ combatte senza tregua contro il cancro che è tornato a minare la...

Stesso prodotto - ma qualità diverse a seconda del Paese. Ora l'Europa dice "bAsta" : Stessa marca, Stesso packaging, ingredienti diversi. E, quindi, qualità diversa. È il fenomeno del dual quality messo in pratica da diverse aziende di food. Ora l'Unione Europea cerca di mettere un ...

RISSA AL GRANDE FRATELLO 2018?/ La richiesta del web dopo lo scontro Coccia - Favoloso : "BAsta censure" : GRANDE FRATELLO 2018, nella notte Lugi Favoloso insulta Stefania Pezzopane, arrivando vicino alla RISSA con Simone Coccia Colaiuta. La reazione del web: "Basta censura".(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 10:32:00 GMT)

Tefaf e l'Asta di Rockefeller - New York capitale dell'arte : Dove e quando capita di vedere Sting davanti a quattro quadri di Giorgio Morandi? O imbattersi in due protagonisti di altrettante retrospettive al Guggenheim - Maurizio Cattelan nel 2011 e il danese-...

“Fabrizio - ora bAsta”. La verità di Silvia Provvedi sulla rottura con Corona. La cantante parla per la prima volta della separazione con l’ex re dei paparazzi - svelando il perché di quella scelta improvvisa : Una rottura che ha fatto clamore quella tra Silvia Provvedi e Fabrizio Corona, una coppia che nonostante le mille difficoltà era parsa determinata ad andare avanti insieme. La cantante aveva atteso l’ex re dei paparazzi italiani fuori dal carcere al momento della sua scarcerazione e aveva mostrato una volontà di ferro nel difenderlo contro tutto e tutti. Poi, col passare delle settimane, qualcosa si era improvvisamente incrinato. ...

Audio e testo di Peace & Love di Ghali e Sfera EbbAsta con Charlie Charles - il futuro della trap insieme per la prima volta : Dopo l'annuncio a sorpresa, finalmente fuori Peace & Love di Ghali e Sfera Ebbasta: il nuovo singolo disponibile dal 4 maggio in tutti i digital store e piattaforme streaming sancisce l'unione dei due artisti della nuova generazione più amati e seguiti dai teenager. Domenica 29 aprile durante il concerto sold out di Sfera Ebbasta al Fabrique di Milano, ospite a sorpresa sul palco Ghali: i due trapper hanno svelato la collaborazione tanto ...

Europa League : la Finale è Atletico-Marsiglia - il cuore del Salisburgo non bAsta. Goal di un ex Inter su un corner inesistente [FOTO] : 1/27 AFP/LaPresse ...

Vende la verginità all'Asta per oltre un milione di euro e si innamora del vincitore : 'Ora ci stiamo frequentando' : Una studentessa francese di 20 anni, che aveva messo all'asta la propria verginità, riuscendo a guadagnare un milione e duecentomila euro, ha raccontato di essersi innamorata dell'uomo a cui si è concessa per la prima volta. Jasmine, questo il nome della ragazza, aveva rivelato di voler rimanere vergine fino al matrimonio, ma di aver cambiato idea per motivi economici: con tutti quei soldi, in fondo, poteva aiutare la propria famiglia, pagarsi ...

La regola del doppio mandato ora rischia di devAstare il M5s : Era il 20 agosto 2017. Luigi Di Maio, in un comizio a Gela, riscuoteva applausi scroscianti al pronunciare queste parole: "Da noi vale la regola dei due mandati e vale anche per me. Nel Movimento 5 stelle chi pensa di fare un terzo mandato è fuori". E ha ribadito il concetto persino a due giorni dalle elezioni: "Il tema del limite del doppio mandato è fondamentale per noi e si basa su un concetto importante: non esistono politici di ...