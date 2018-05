ASCOLTI TV 5 MAGGIO Ballando batte Amici | Selvaggia Lucarelli contro la Soldati | lei

ASCOLTI tv 5 maggio 2018 : sostanziale pareggio tra Amici e “Ballando”. I dati : Ascolti tv sabato 5 maggio 2018: ieri sera Ballando con le stelle e Amici Serale visti da… Tra la semifinale di Ballando con le stelle 13 e la quinta puntata di Amici 17 Serale, chi ha vinto la sfida degli Ascolti tv di sabato 5 maggio 2018? Ieri sera, in prima serata su Rai1, a […] L'articolo Ascolti tv 5 maggio 2018: sostanziale pareggio tra Amici e “Ballando”. I dati proviene da Gossip e Tv.

ASCOLTI tv sabato 5 maggio 2018 : Prime Time Su Rai 1 Ballando con le stelle 13, semifinale (live), ha registrato nel segmento Ballando tutti in pista .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha registrato .000 telespettatori, share %. NCIS New Orleans .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Ulisse - Il Piacere della scoperta ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Amici 17 Serale (live) ha registrato un netto

La domenica mattina la domanda è una sola: chi ha vinto fra Ballando con le stelle 2018 e Amici 17 ovvero fra Milly Carlucci e Maria De Filippi? Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, sabato 5 maggio 2018? La situazione fra Rai 1 e Canale 5 è ferma sul 2 a 2. Dopo la sconfitta di settimana scorsa, però, la padrona di casa dell'ammiraglia Mediaset è corsa ai ripari e ha stravolto in gran parte la puntata del Serale del suo talent.

Sabato Italiano/ Anticipazioni e ospiti 5 maggio : ASCOLTI in aumento e rinnovo già annunciato : Eleonora Daniele si prepara a fare da concorrente a Silvia Toffanin tornano alle redini di una delle ultime puntate di Sabato Italiano. La Rai ha già annunciato una nuova edizione(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:21:00 GMT)

ASCOLTI tv del 4 maggio/ Trionfa La Corrida di Carlo Conti - ancora male Il Segreto : Continua la cavalcata di Carlo Conti e della sua Corrida al venerdì sera mentre Il Segreto fa male in prime time ma rimane alla soglia del 10% di share, ecco i dettagli sugli Ascolti tv(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 11:23:00 GMT)

ASCOLTI TV | Venerdì 4 maggio 2018. La Corrida 23.5% - male Il Segreto 9.6% (meglio in daytime). Propaganda Live (818.000 – 4.3%) vicino a Nemo (941.000 – 4.2%) : Carlo Conti Su Rai1 La Corrida ha conquistato 5.296.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video 2.209.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato 941.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su Italia 1 la seconda stagione di Lethal Weapon ha intrattenuto 1.355.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Viva l'Italia ha raccolto davanti al video 1.484.000 spettatori

ASCOLTI tv venerdì 4 maggio 2018 : Prime Time Su Rai 1 La Corrida, quarta puntata (live), ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Nemo - Nessuno escluso ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Il film Viva l'Italia! ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Il Segreto ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Lethal Weapon ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Quarto

ASCOLTI TV | Venerdì 4 maggio 2018 : Carlo Conti Su Rai1 La Corrida ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 Il Segreto ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Nemo – Nessuno Escluso ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 la seconda stagione di Lethal Weapon ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 Viva l'Italia ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4

Come si sono evoluti, per i primi nove canali del digitale terrestre, i dati Auditel del venerdì appena terminato? A sbaragliare la concorrenza sarà stato Rai 1 con 'La corrida' o le vicende drammatiche de 'Il segreto', trasmesse su Canale 5, avranno rapito l'attenzione della maggior parte dei telespettatori?