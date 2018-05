Aqua Moto Racing Utopia | Recensione | Trailer e Gameplay

gamerbrain

(Di domenica 6 maggio 2018) Sono trascorsi diversi anni dall’ultima volta che abbiamo avuto il piacere di gareggiare su degli acqua scooter, ci stiamo riferendo naturalmente al celebre Wave Race su Nintendo 64 e Game Cube, ed oggi vogliamo condividere con voi ladi un gioco che segue le orme del titolo Nintendiamo,, disponibile su PC, Playstation 4, e di recente anche Xbox One, sviluppato dai ragazzi di Zordix. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad unirvi alla nostra community su DiscordIl team tedesco Zordix ha deciso di seguire le orme di Wave Race per realizzare, rivolto sia ai fan del suddetto sport acquatico, che ai nuovi giocatori che non hanno mai avuto la possibilità di immergersi in gare acquatiche a bordo di acqua scooter. Al primo avvio ci verrà chiesto di creare il nostro ...