“Apriamo il cantiere per una nuova alleanza o perdiamo di nuovo L' aut aut di

(Di domenica 6 maggio 2018) "È urgente aprire unper una, fatto di persone che non ripropongano schemi superati. L'unico modo per garantire l'autonomia culturale delpensiero è vincere e costruire le condizioni per non perdere di". A lanciare la sfida al Partito Democratico e alla vecchia dirigenza è Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, che rivendicato la sua vittoria nel giorno drammatico della disfatta del centrosinistra traccia il percorso per 'salvare' il Pd. "Noi siamo stati gli unici ad aver vinto in una giornata drammatica per il centrosinistra e l'abbiamo fatto perché abbiamo pensato a una coalizione larga e plurale che ha fatto prevalere l'unità"."'L'del fare – afferma Zingaretti - non è una struttura, è soprattutto una cultura politica. Privilegia la ricerca collettiva e ascolto dell'altro". E ...